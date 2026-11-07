خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: بارش شدید باران در نوار غزه، چادرهای محل اسکان آوارگان فلسطینی را در مناطق مختلف این باریکه دچار آب‌گرفتگی کرد و همزمان با افزایش مشکلات معیشتی و کمبود سرپناه، نگرانی‌ها درباره وضعیت صدها هزار خانواده آواره در آستانه ورود سامانه‌های بارشی جدید را افزایش داد.

وزارت امور زنان غزه: جان زنان و کودکان آواره در خطر است

وزارت امور زنان فلسطین با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای سامانه بارشی در نوار غزه اعلام کرد که آب‌ گرفتگی گسترده اردوگاه‌های آوارگان و مراکز اسکان، رنج خانواده‌های فلسطینی، به‌ ویژه زنان و کودکان را تشدید کرده است.

این وزارتخانه تاکید کرد: شرایطی که زنان آواره اکنون با آن روبه‌رو هستند، صرفاً یک وضعیت اضطراری و گذرا نیست، بلکه فاجعه‌ای انسانی و رو به گسترش است که جان آنان و خانواده‌هایشان را تهدید می‌کند و توانایی زنان برای تأمین حداقل امکانات حفاظت و مراقبت از فرزندانشان را از بین می‌برد.

وزارت امور زنان غزه از تمامی نهادهای بین‌المللی و بشردوستانه خواست زمینه ورود فوری چادرهای مقاوم در برابر باران، پوشش‌های ضدآب، پتو و لباس‌های زمستانی را فراهم کنند.

این وزارتخانه تاکید کرد که در روند امدادرسانی باید زنان بیوه، زنان سرپرست خانوار، زنان مجروح، زنان باردار، سالمندان و زنان دارای معلولیت در اولویت قرار گیرند.

وزارتخانه مذکور همچنین خواستار انتقال چادرهای آوارگان از مناطق کم‌ ارتفاع، مسیرهای عبور سیلاب و مناطق ساحلی به مکان‌های امن و مجهز به شبکه‌های دفع آب‌های سطحی شد.

وزارت امور زنان فلسطین در پایان هشدار داد که هرگونه تأخیر در امدادرسانی، خطرات بهداشتی و انسانی برای زنان و کودکان را تشدید خواهد کرد و جامعه جهانی و نهادهای مسئول را موظف دانست برای حفاظت از غیرنظامیان، به‌ ویژه زنان، و تضمین ورود فوری و منظم کمک‌های بشردوستانه اقدام کنند.

وزیر بهداشت فلسطین: جان صدها هزار آواره در غزه در خطر است

«ماجد ابورمضان»، وزیر بهداشت فلسطین، با هشدار نسبت به تشدید فاجعه انسانی در نوار غزه تأکید کرد که وضعیت کنونی این باریکه صرفاً یک بحران گذرای زمستانی نیست.

وی با اشاره به زیر آب رفتن هزاران چادر آوارگان بر اثر بارندگی شدید و نبود سرپناه امن، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای بهداشتی، بشردوستانه و امدادی خواست برای نجات جان صدها هزار آواره فلسطینی فوراً وارد عمل شوند.

وزیر بهداشت فلسطین همچنین نسبت به وخامت فاجعه‌بار شرایط بهداشتی و زیست‌ محیطی در نوار غزه هشدار داد و تأکید کرد که ادامه این وضعیت، خطر شیوع بیماری‌ها و همه‌گیری‌های گسترده را افزایش می‌دهد.

لحظه فروریختن ساختمانی چهارطبقه در خیابان المحکمه در مرکز شهر غزه

این ساختمان پیش‌تر بر اثر حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود و در پی شرایط جوی نامساعد و بارش شدید باران فرو ریخت.

وزش بادهای سهمگین و کنده شدن چادرها

این در حالی است که حسنی مهنا، سخنگوی شهرداری غزه اعلام کرد بارندگی شدید و وزش بادهای سهمگین موجب آب‌گرفتگی شمار زیادی از چادرهای آوارگان و کنده شدن و به پرواز درآمدن هزاران چادر دیگر در شهر غزه شده است.

مهنا هشدار داد که با ادامه بارندگی‌ها، احتمال گسترش آب‌گرفتگی به ۲۷۰ منطقه و اردوگاه آوارگان در شهر غزه وجود دارد.

وی تاکید کرد هزاران خانواده فلسطینی که سال‌ها جنگ و آوارگی آنان را فرسوده کرده است، اکنون با شرایطی بسیار دشوار روبه‌رو هستند؛ زیرا چادرهای فرسوده دیگر توان محافظت از آنان در برابر باران و سرمای شدید را ندارند.

سخنگوی شهرداری غزه افزود: تمرکز حدود یک میلیون شهروند و آواره در مساحتی که از ۳۰ درصد غزه فراتر نمی‌رود، خطرات بهداشتی را افزایش داده و احتمال تجمع آب و وقوع سیلاب در میان چادرها را تشدید کرده است.

مهنا همچنین هشدار داد که ادامه بارندگی‌ها می‌تواند مراکز اسکان بیشتری را زیر آب ببرد؛ در حالی که خانواده‌های آواره نه توان محافظت از اندک دارایی‌های خود را دارند و نه امکان انتقال به مکان‌های امن‌تر برای آنان فراهم است.

باسم نعیم: ما نیزغرق می شویم

باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، با اشاره به آب‌گرفتگی گسترده چادرهای آوارگان فلسطینی بر اثر بارندگی شدید در نوار غزه، نسبت به تداوم رنج مردم این باریکه و سکوت در برابر بحران انسانی هشدار داد.

نعیم بیان کرد: غزه امروز در آب باران غرق می‌شود، اما تنها غزه نیست که غرق می‌شود؛ ما نیز همراه آن غرق می‌شویم.

وی افزود: غزه صرفاً یک محدوده جغرافیایی یا اعدادی در گزارش‌های بین‌المللی نیست، بلکه آخرین بازمانده وجدان ما و آزمونی برای انسانیت، اسلام، هویت عربی و میهن‌دوستی ماست.

این عضو ارشد حماس با طرح پرسشی خطاب به جامعه جهانی و کشورهای اسلامی و عربی گفت: چه زمانی دست به اقدام خواهیم زد تا بتوانیم به فرزندانمان بگوییم که تمام تلاش خود را انجام دادیم و نه در توطئه‌ها شریک بودیم، نه کوتاهی کردیم و نه در برابر این وضعیت ناتوان ماندیم؟ همه ما در این‌ باره مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت.

حازم قاسم: اقدام فوری لازم است

حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس ضمن قرائت بیانیه این جنبش تاکید کرد که وضعیت فاجعه‌بار انسانی در نوار غزه و رنج و محنت مردم فلسطین در پی زیر آب رفتن چادرهای صدها خانواده آواره، لکه ننگی بر پیشانی جامعه جهانی است که همچنان از وادار کردن رژیم صهیونیستی به لغو محاصره ظالمانه نوار غزه ناتوان مانده است.

وی افزود که مسئولیت این فاجعه انسانی، علاوه بر رژیم صهیونیستی، بر عهده نهادهای بین‌المللی از جمله نهاد موسوم به «شورای صلح» و «نیکولای ملادینوف» رئیس آن است که در انجام وظایف خود برای تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه و امدادی به نوار غزه ناکام مانده و در برابر جنایت محاصره بیش از دو میلیون فلسطینی ساکن این باریکه همچنان سکوت کرده است.

سخنگوی حماس خاطرنشان کرد که وخامت روزافزون اوضاع انسانی در نوار غزه ایجاب می‌کند که میانجی‌گران مسئولیت کامل خود را در قبال توافق‌های امضا شده بر عهده بگیرند و به‌ صورت جدی و مؤثر برای وادار کردن رژیم اشغالگر به اجرای تعهداتش اقدام کنند؛ تعهداتی که در رأس آن‌ها ورود کمک‌های بشردوستانه و تجهیزات اسکان به میزان لازم و کافی قرار دارد تا از رنج و محنت مستمر مردم فلسطین کاسته شود.

قاسم همچنین از اتحادیه عرب خواست برای نجات نوار غزه از تداوم فاجعه انسانی، اقدامی فوری و مؤثر انجام دهد که با اصول و اهدافی که این اتحادیه بر پایه آن‌ها تأسیس شده، همخوانی داشته باشد و مسئولیت ملی و انسانی آن را در قبال ملت فلسطین منعکس کند.

جبهه خلق: جان بیش از دو میلیون نفر در غزه با آغاز زمستان در خطر است

جبهه خلق برای آزادی فلسطین با هشدار نسبت به تشدید فاجعه انسانی در نوار غزه، نهادهای بین‌المللی را مسئول رسیدگی به وضعیت بحرانی آوارگان دانست و خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به محاصره این باریکه شد.

این جنبش تاکید کرد که نهادهای بین‌المللی باید برای رفع محاصره رژیم صهیونیستی و توقف مانع‌تراشی‌های آن در مسیر بازسازی غزه و ورود کمک‌های بشردوستانه وارد عمل شوند.

جبهه خلق هشدار داد که رنج و مشکلات آوارگان فلسطینی در پی آغاز سامانه بارشی زمستانی، نشانه‌ای از شرایط دشواری است که بیش از دو میلیون فلسطینی در نوار غزه با آن روبه‌رو خواهند شد.

این جنبش تاکید کرد که برای جلوگیری از تشدید فاجعه انسانی، باید تجهیزات امدادی، امکانات اسکان اضطراری، کانکس‌های مسکونی و تجهیزات لازم برای ترمیم زیرساخت‌ها و تقویت توان عملیاتی نهادهای امدادی، به‌ صورت فوری وارد نوار غزه شود.

صحنه‌ای دردناک در غزه

کودک فلسطینی با ابتدایی‌ترین ابزارهای در دسترس تلاش می‌کند آب باران را از داخل چادرش خارج کند.

اردوگاههای آوارگان زیر آب رفته است

سازمان امداد و نجات غزه امروز اعلام کرد که در پی بارندگی‌های شدید و وزش بادهای سهمگین، اردوگاه‌های آوارگان در مناطق مختلف نوار غزه زیر آب رفته و شمار زیادی از چادرهای آنان تخریب شده است.

این سازمان خاطرنشان کرد که از بامداد امروز، بیش از ۱۵۰۰ تماس اضطراری و درخواست کمک از سوی شهروندانی دریافت کرده که چادرهایشان در تمامی استان‌های نوار غزه بر اثر بارندگی و طوفان آسیب دیده است.

بر اساس این گزارش، در پی وزش بادهای شدید، بخشی از یک ساختمان در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه فروریخت، اما نیروهای امدادی موفق شدند ساکنان آن را تخلیه کنند.

مدیر سازمان امداد و نجات در استان غزه نیز با اشاره به وخامت شدید شرایط انسانی، خواستار تأمین فوری چادر برای خانواده‌های آواره شد و از جامعه جهانی درخواست کرد تجهیزات و امکانات ضروری را در اختیار نهادهای امدادی قرار دهد تا امکان نجات جان شهروندان فراهم شود.

سازمان امداد و نجات غزه با هشدار نسبت به وقوع فاجعه‌ای انسانی همزمان با آغاز فصل زمستان اعلام کرد که بارش شدید باران و وزش باد، شمار زیادی از چادرهای آوارگان را نابود کرده و چندین اردوگاه‌ را در سراسر این باریکه زیر آب برده است.