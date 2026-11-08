به گزارش خبرنگار مهر، هانیه رستمیان با کسب نخستین سهمیه المپیکی تیراندازی ایران در رقابت‌های جهانی و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ قطر بار دیگر در کانون توجه این رشته قرار گرفت. بانوی ملی‌پوش تپانچه ایران که حالا برای سومین حضور متوالی در بازی‌های المپیک آماده می‌شود با این موفقیت نشان داد همچنان یکی از چهره‌های اصلی تیراندازی کشور در مسیر رسیدن به لس‌آنجلس است. مسیری که این بار می‌تواند با هدفی فراتر از صرف حضور در المپیک دنبال شود.

رستمیان در دو دوره قبلی بازی‌های المپیک توکیو و پاریس حضور داشت اما نتوانست به مرحله فینال راه پیدا کند. با این حال تجربه حضور در این دو رویداد بزرگ در کنار سال‌ها رقابت در سطح بین‌المللی می‌تواند سرمایه ارزشمندی برای سومین حضور او باشد. تفاوت این دوره در آن است که رستمیان با شناخت بیشتری از فضای المپیک و شرایط رقابت با برترین تیراندازان جهان پا به این میدان خواهد گذاشت.

رستمیان در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز توانست توانایی‌های خود را به نمایش بگذارد و در ماده میکس به مدال برنز دست پیدا کند؛ نتیجه‌ای که نشان‌دهنده تداوم حضور مؤثر او در رقابت‌های سطح بالای قاره‌ای است. کسب این مدال در کنار موفقیت اخیرش در رقابت‌های جهانی و کسب نخستین سهمیه المپیکی تیراندازی ایران می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده از روند رو به رشد این تیرانداز باشد. او حالا با پشتوانه تجربه حضور در دو المپیک، مدال‌آوری در ناگویا و رقابت در میادین بین‌المللی امیدوار است در لس‌آنجلس نیز عملکردی متفاوت داشته باشد و این بار شانس خود را برای رسیدن به فینال و حتی کسب مدال المپیک امتحان کند.

نکته مهم دیگر درباره این ملی‌پوش تجربه متفاوت او در خارج از مرزهای ایران است. رستمیان از معدود تیراندازان ایرانی به شمار می‌رود که سابقه لژیونری دارد و حضور در لیگ آلمان و رقابت در کنار تیراندازان خارجی را نیز تجربه کرده است. چنین تجربه‌ای می‌تواند از نظر آشنایی با فضای حرفه‌ای، افزایش تجربه مسابقه‌ای و مواجهه با سبک‌های مختلف رقابت به رشد فنی او کمک کند.

حالا با توجه به روندی که رستمیان در سال‌های اخیر طی کرده نمی‌توان هدف‌گذاری برای رسیدن به فینال و حتی قرار گرفتن در جمع مدال‌آوران المپیک را دور از انتظار دانست. البته تیراندازی رشته‌ای است که کوچک‌ترین جزئیات و میزان تمرکز در لحظات حساس می‌تواند سرنوشت رقابت را تغییر دهد و مسیر رسیدن به سکو نیز به آمادگی روز مسابقه وابسته است.

لس‌آنجلس برای هانیه رستمیان می‌تواند فراتر از سومین حضور المپیکی باشد. فرصتی برای جبران ناکامی‌های گذشته، نمایش حاصل تجربه‌اندوزی در سال‌های اخیر و تلاش برای رسیدن به جایگاهی که در دو دوره قبلی از آن بازمانده بود.

مسابقات جهانی دوحه که نخستین مرحله توزیع سهمیه‌های تیراندازی برای بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس بود به پایان رسید و هانیه رستمیان با کسب سهمیه نام خود را به‌عنوان نخستین تیرانداز ایرانی حاضر در مسیر کسب سهمیه این بازی‌ها ثبت کرد. با این حال مسیر رسیدن به المپیک هنوز ادامه دارد و رقابت‌های مهم دیگری در سال ۲۰۲۷ پیش روی تیراندازان قرار گرفته است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده ورزشکاران در رویدادهای کسب سهمیه که قرار است به میزبانی کشورهای کره جنوبی، مصر، هند، جمهوری آذربایجان، آلمان، ایتالیا، مکزیک و چین برگزار شود فرصت خواهند داشت تا برای به دست آوردن سهمیه المپیک تلاش کنند. این مسابقات علاوه بر اهمیتشان در مسیر کسب سهمیه فرصت مناسبی برای محک زدن آمادگی فنی و رقابت با برترین تیراندازان جهان خواهند بود.

رستمیان نیز می‌تواند با استفاده از این فرصت‌ها حضور مستمر در میادین بین‌المللی را ادامه دهد و در فاصله باقی‌مانده تا المپیک لس‌آنجلس آمادگی خود را برای سومین حضور المپیکی‌اش افزایش دهد.