به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، حمیدرضا شاه‌حسینی روز شنبه در نخستین نشست و آیین انتخابات مجمع خیران حامی معلولان استان قزوین که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور، مسوولان کشوری و استانی برگزار شد به تشریح عملکرد، اهداف و برنامه‌های کلان این نهاد مردمی پرداخت و اظهار کرد: مشارکت‌های مردمی نقش بی بدیلی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی جامعه هدف دارد.

وی با اشاره به پیشینه ۱۲ ساله این مجمع تصریح کرد: از زمان راه‌اندازی این نهاد تا کنون، اقدامات گسترده‌ای در حوزه‌های حمایتی صورت گرفته است که از برجسته‌ترین آن‌ها می‌توان به ساخت و تحویل ۱۴ هزار و ۷۰۰ منزل مسکونی برای خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر، ساخت چندین شیرخوارگاه مجهز و احداث سراهای سالمندان در استان‌های مختلف کشور اشاره کرد. همچنین در این مدت، تامین و اهدای ۱۰ هزار مورد جهیزیه به زوج‌های نیازمند تحت پوشش نیز محقق شده است.

شاه‌حسینی خاطرنشان کرد: این دستاوردهای ارزشمند گویای ظرفیت عظیم خیر نیک‌اندیش در کشور است و نشان می‌دهد که با هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی و نهادهای مردمی، گام‌های بلندی در مسیر خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر برداشته شده است.

وی به تبیین اسناد بالادستی و راهبردهای اجرایی این نهاد پرداخت و افزود: مجمع خیرین حامی معلولان کشور برنامه‌های حمایتی و عمرانی خود را بر پایه ۶ هدف کلان و راهبردی شامل «ازدواج، اشتغال، مسکن، آموزش، توانمندسازی و سالمندی» برنامه‌ریزی و دنبال می‌کند.

رییس هیات‌مدیره مجمع خیرین حامی معلولان کشور در خصوص جزئیات این اهداف یادآور شد: موضوعات مهمی چون تأمین جهیزیه و ساخت مسکن با جدیت پیگیری می‌شود و در دستور کار همیشگی قرار دارد. در حوزه آموزش نیز، نگاه ما فراتر از آموزش‌های آکادمیک بوده و پیشگیری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک اصل پیشگیرانه دنبال می‌شود؛ ضمن اینکه توانمندسازی جامعه هدف و توجه ویژه به مقوله سالمندی و نیازهای رو به رشد این قشراز دیگر اولویت‌های محوری ماست.

شاه‌حسینی با اشاره به گسترش ساختار تشکیلاتی این مجمع در سطح ملی گفت: تا پیش از این، مجمع خیرین حامی معلولان در ۹ استان کشور راه‌اندازی شده بود و امروز نیز با افتتاح رسمی آن در استان قزوین، شاهد گام مهم دیگری در این مسیر هستیم.

وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مجمع خیرین حامی معلولان تا پایان سال جاری در تمامی استان‌های کشور راه‌اندازی و فعال خواهد شد تا با انسجام بیشتر، خدمات‌رسانی به معلولان و نیازمندان با سرعت و کیفیت بالاتری در سراسر ایران اسلامی استمرار یابد.