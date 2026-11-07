به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس امروز شنبه با حضور مهدی تارتار، سرمربی تیم و محسن خلیلی، سرپرست سرخ‌پوشان، در ساختمان این باشگاه برگزار شد.

در این نشست، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل باشگاه صحبت‌های تارتار درباره نتایج اخیر پرسپولیس را شنیدند و درباره شرایط فنی تیم با او به گفت‌وگو پرداختند.

مدیران باشگاه همچنین نگرانی‌های خود از روند نتایج و عملکرد تیم را به سرمربی منتقل کردند و تذکراتی درباره وضعیت فعلی پرسپولیس به او دادند.

در پایان این جلسه اعضای هیئت‌مدیره حمایت خود را از ادامه فعالیت تارتار اعلام کردند اما در عین حال خواستار بررسی بیشتر موضوع جذب مربی خارجی و اضافه شدن او به کادر فنی با هدف تقویت مجموعه مربیگری و بهبود عملکرد پرسپولیس شدند.