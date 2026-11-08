فاطمه دولتی، نویسنده مجموعه دوجلدی «گروهک دختران ضد نماز» و «جوخه پسران مدافع نماز»، درباره فضای روایی این مجموعه و شیوه پرداختن به موضوع نماز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من نوجوان‌ها را بسیار دوست دارم و ذهن پر از سؤال و دغدغه آن‌ها برایم جالب است. می‌دانستم که همه آدم‌ها نسبت به چرایی نماز خواندن و اینکه نماز در دنیای مدرن چه فایده‌ای دارد، سؤال‌هایی دارند. این دو کتاب با همین نگاه شکل گرفتند تا با لحنی نوجوان‌پسند درباره نماز صحبت کنند.

وی ادامه داد: سعی کردم شعار ندهم و به‌جای آن با قصه پیش بروم. اغلب قهرمان‌های داستان‌ها از نوجوان‌های اطرافم الهام گرفته شده‌اند. حتی ارزیابان این اثر نیز خود نوجوان‌ها بودند؛ یعنی پیش از انتشار، کتاب را در اختیار تعدادی از آن‌ها قرار دادم تا بخوانند و نظرشان را بیان کنند.

اقبال مخاطبان به یک کتاب، زمینه‌ساز نگارش مجموعه شد

نویسنده مجموعه «گروهک دختران ضد نماز» و «جوخه پسران مدافع نماز» درباره دغدغه اولیه خود برای نگارش این آثار گفت: پیش از این دو کتاب، به سفارش سازمان اقامه نماز، اثری با عنوان «بی‌نمازها خوشبخت‌ترند» نوشته بودم که با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شد. این استقبال نشان می‌داد چقدر جای کتاب‌هایی با محوریت نماز خالی است و مخاطبان تا چه اندازه برای خواندن درباره این موضوع اشتیاق دارند.

دولتی افزود: البته منظورم کتاب‌هایی با زبان سنگین و علمی نیست؛ بلکه مخاطب نیاز دارد درباره نماز، به زبان داستان و با روایتی قانع‌کننده بخواند. همین تجربه و بازخوردی که از کتاب قبلی گرفتم، انگیزه‌ای شد تا در مجموعه جدید نیز این موضوع را در قالب داستان دنبال کنم.

به‌جای ایستادن مقابل نوجوان، باید کنار او ایستاد

وی درباره چالش‌های نگارش این مجموعه و تلاش برای نزدیک شدن به دنیای نوجوانان بیان کرد: از یک سنی به بعد، آدم ناخواسته در مواجهه با افرادی که سن پایین‌تری دارند، زبان به نصیحت می‌چرخاند؛ امر و نهی می‌کند و خودش را در جایگاه انسان عاقل‌تر قرار می‌دهد. برای من مهم بود که در خط به خط داستان‌ها، به‌جای ایستادن مقابل نوجوانان و نصیحت کردن آن‌ها، کنارشان بایستم و وارد دنیایشان شوم.

این نویسنده ادامه داد: تلاش کردم از غرور و استقلال پسرانه و همچنین ظرافت‌ها و حساسیت‌های دنیای دختران بنویسم. همین مسئله باعث می‌شد نگارش بعضی داستان‌ها زمان قابل‌توجهی ببرد؛ چون باید نوجوان‌های اطرافم را با دقت بیشتری می‌دیدم و نگاه آن‌ها به دنیا را در داستان‌هایم پیاده می‌کردم. خودم را جای نوجوان‌ها می‌گذاشتم تا بتوانم ارتباط بهتری با آن‌ها برقرار کنم.

دولتی با اشاره به یکی دیگر از دشواری‌های نگارش این مجموعه گفت: تفاوت سن تکلیف دختران و پسران نیز از چالش‌های این کار بود. باید به نقش سن در زبان داستان توجه می‌کردم و متناسب با گروه سنی شخصیت‌ها، زبان و فضای روایت را شکل می‌دادم.

شکستن کلیشه دختران و پسران در مواجهه با نماز

وی درباره انتخاب عنوان‌های متفاوت برای دو جلد مجموعه توضیح داد: دلیل انتخاب این عنوان‌ها به یک باور عمومی برمی‌گردد؛ اینکه معمولاً تصور می‌شود دخترها راحت‌تر نماز می‌خوانند و پسرها در این زمینه سخت‌تر هستند. قصدم این بود که کلیشه‌های رایج را بشکنم؛ البته برای اینکه مخاطب بداند چرا عنوان «گروهک دختران ضد نماز» و «جوخه پسران مدافع نماز» را انتخاب کرده‌ام، باید داستان‌های کتاب را بخواند.

نویسنده این مجموعه در پاسخ به اینکه دوست دارد مخاطب پس از خواندن کتاب چه پیام اصلی را دریافت کند، گفت: نماز، نسخه تجویزشده خداوند است و آثار آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت خواهد بود. اینکه این آثار چیست، موضوعی است که مخاطب می‌تواند با خواندن کتاب با آن آشنا شود.

دولتی در پایان درباره فعالیت‌های تازه خود در حوزه نویسندگی بیان کرد: در حال حاضر رمان امام سجاد(ع) را به ناشر تحویل داده‌ام و مشغول تحقیق و پژوهش برای نگارش یک رمان آیینی هستم.