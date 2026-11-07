به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید احمدی ظهر شنبه در کارگروه فرعی اتباع بیگانه استان فارس با اشاره به ابعاد مختلف مدیریت امور اتباع گفت: ساماندهی این حوزه صرفاً به خروج اتباع غیرمجاز محدود نمی‌شود و تعیین تکلیف وضعیت اقامتی اتباع مجاز، نظارت بر اشتغال، ثبت و تکمیل اطلاعات و ساماندهی خدمات نیز از محورهای اصلی فعالیت این اداره‌کل است.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید سازمان ملی مهاجرت درباره اتباع دارای اقامت قانونی افزود: اتباع مجاز برای بهره‌مندی مستمر از خدمات، موظف به انجام تکالیف قانونی از جمله ثبت محل سکونت در سامانه‌های مربوط، دریافت کد ثنا و برخورداری از پوشش بیمه‌ای هستند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس ادامه داد: اجرای این الزامات علاوه بر ارتقای شفافیت اطلاعات، زمینه ارائه خدمات قانونمند و تسهیل نظارت بر وضعیت اتباع را فراهم می‌کند.

احمدی با اشاره به وضعیت مهمان‌شهر سروستان گفت: مهمان‌شهرها بخشی از ساختار ساماندهی و اسکان مهاجران محسوب می‌شوند و بر اساس آمارهای ارائه‌شده در کارگروه فرعی امور اتباع، از مجموع حدود ۳۳ هزار نفر ساکن در مهمان‌شهرهای کشور، حدود ۷۰۰ نفر در مهمان‌شهر سروستان اسکان دارند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت این مرکز نیز بر اساس ضوابط و مقررات مربوط انجام می‌شود.

ساماندهی اتباع نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، همکاری بین دستگاهی را از عوامل اصلی اجرای برنامه‌های ساماندهی دانست و بیان کرد: مدیریت امور اتباع مأموریتی فرابخشی است و تحقق اهداف این حوزه به همکاری مستمر دستگاه‌های انتظامی، امنیتی، قضایی، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهای مسئول نیاز دارد.

احمدی با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در استان فارس افزود: خوشبختانه همکاری و هماهنگی مطلوبی میان مجموعه‌های مرتبط در استان برقرار است.

وی تکمیل بانک اطلاعاتی اتباع، نظارت بر اقامت و اشتغال، رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان و استمرار اجرای دقیق قوانین را از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل برشمرد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در پایان با تأکید بر اینکه ساماندهی اتباع فرآیندی مستمر و نیازمند همراهی دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم است، ابراز امیدواری کرد با تداوم اجرای سیاست‌های ابلاغی و توسعه نظارت‌ها، نظم و شفافیت اطلاعات در حوزه مدیریت اتباع و مهاجرین خارجی ارتقا یابد.