به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی، بعدازظهر شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از بسیج ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای برای جابه‌جایی مسافران قطار در پی اختلال و توقف موقت تردد در محور ریلی جنوب خبر داد.

وی با اشاره به شرایط جوی و وقوع پدیده‌های طبیعی در محدوده استان اظهار کرد: در پی بارش‌های شدید و بروز پدیده‌های طبیعی، بخشی از مسیر ریلی محور جنوب به دلیل ریزش سنگ و آب‌شستگی دامنه کوه‌ها مسدود شده است.

توقف موقت تردد قطارهای مسافری در محور جنوب

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان افزود: بر اساس اعلام شرکت راه‌آهن، انسداد بخش‌هایی از این مسیر ریلی موجب توقف موقت تردد قطارهای مسافری در محور جنوب شده و ضرورت استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای برای جابه‌جایی مسافران را به وجود آورده است.

امرایی ادامه داد: در پی این شرایط و با هدف مدیریت وضعیت پیش‌آمده و جلوگیری از سرگردانی مسافران، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با هماهنگی فوری، تأمین وسایل نقلیه جایگزین را در دستور کار قرار داد.

اعزام ۵۰ دستگاه اتوبوس و میدل‌باس به دورود و اندیمشک

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای انتقال مسافران گفت: در همین راستا، ۵۰ دستگاه اتوبوس و میدل‌باس برای جابه‌جایی مسافران به ایستگاه‌های دورود و اندیمشک اعزام شده‌اند تا مسافران گرفتار در این شرایط از طریق ناوگان جاده‌ای جابه‌جا شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان تصریح کرد: عملیات جابه‌جایی مسافران در حال انجام است و تلاش‌ها برای انتقال آنان با استفاده از ناوگان اعزام‌شده ادامه دارد.

این اقدام با هدف مدیریت شرایط ناشی از انسداد مسیر ریلی جنوب، کاهش مشکلات مسافران و استفاده از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای برای تداوم جابه‌جایی مسافران انجام شده است.