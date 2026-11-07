به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز توفیق داشتیم در خدمت مردم محترم استان اردبیل، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم.

وی افزود: از طرح‌های مختلف صنعتی که در سطح اردبیل در حال اجرا هستند بازدید کردیم و خط ریخته‌گری و خطوط مختلف نساجی و تولید انواع روکش‌ها و نئوپان و سایر موارد صنعتی را افتتاح کردیم.

وزیر صمت با بیان اینکه طرح‌ها بسیار خوب پیش می‌رفتند و طرح‌های مناسبی برای موقعیت استان انتخاب شده‌اند، گفت: شرایط اجرای آن‌ها نیز خوب بود و بسیاری از این طرح‌ها در مراحل نهایی هستند و قابل راه‌اندازی‌اند.

اتابک تصریح کرد: مقداری کاستی در تأمین ارز کارخانجات داریم که ان‌شاءالله در نشستی که بعدازظهر خواهیم داشت با همکاران برنامه‌ریزی خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم این طرح‌ها را به مرحله‌ای برسانیم که سریع‌تر به اتمام برسند.

وی ادامه داد: برخی طرح‌ها نیز در میانه راه هستند؛ مانند همین طرحی که اکنون در آن حضور داریم. باید برنامه‌های زمان‌بندی آن‌ها را بررسی کنیم، زیرا مورد نیاز سایر بخش‌های اجراشده در استان هستند و به نوعی خوراک آن کارخانجات محسوب می‌شوند. باید زمان‌بندی آن‌ها را جلوتر بکشیم و کمک کنیم که در فاصله کمتری به بهره‌برداری برسند تا آن کارخانجات بتوانند ارزش افزوده لازم را برای استان ایجاد کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همچنین کارخانجات بزرگی مانند کارخانه آهن اسفنجی باید زودتر به مدار تولید وارد شوند و اشتغال لازم را در استان ایجاد کنند و ارزش افزوده‌اش را محقق سازند. در مجموع بازدید خوبی بود و ان‌شاءالله ثمرات و خیرات برای مردم داشته باشد.