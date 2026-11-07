غلامرضا علی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح گزارش عملیات امداد و نجات در پی وقوع سیلاب اخیر در استان، اظهار کرد: به دنبال بارش‌های اخیر و آبگرفتگی منازل مسکونی در برخی مناطق لرستان، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر برای امدادرسانی به افراد آسیب‌دیده به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند.

امدادرسانی به ۱۱۳ نفر در دو روستای خرم‌آباد

وی با اشاره به عملیات امدادرسانی در روستاهای شهرستان خرم‌آباد، افزود: در روستای دره انار، ۶ نیروی عملیاتی به منطقه اعزام شدند که در پی وقوع سیلاب، هفت ساختمان دچار آبگرفتگی شد و به ۲۸ نفر امدادرسانی صورت گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان ادامه داد: در روستای دره نسار نیز ۱۵ نیروی عملیاتی در منطقه حضور یافتند و در جریان این حادثه، ۲۱ ساختمان دچار آبگرفتگی شد و ۸۵ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند.

امدادرسانی به ۳۰ نفر در روستای زیرتنگ دورود

علی‌محمدی با اشاره به وقوع آبگرفتگی در شهرستان دورود، بیان کرد: در روستای زیرتنگ نیز ۶ نیروی عملیاتی جمعیت هلال‌احمر به منطقه اعزام شدند و در پی آبگرفتگی ۶ ساختمان، به ۳۰ نفر خدمات امدادی ارائه کردند.

وی در جمع‌بندی عملیات‌های انجام‌شده، گفت: در مجموع، طی سه حادثه سیلاب و آبگرفتگی اخیر در شهرستان‌های خرم‌آباد و دورود، ۲۷ نیروی عملیاتی جمعیت هلال‌احمر به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند و به ۱۴۳ نفر امدادرسانی کردند؛ همچنین ۳۴ ساختمان دچار آبگرفتگی تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفت.

توصیه هلال‌احمر به شهروندان برای پیشگیری از حوادث سیلاب

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی برای پاسخگویی به حوادث احتمالی، از شهروندان خواست ضمن توجه جدی به هشدارهای هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی، از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.

اعزام ۲۷ نیروی هلال‌احمر به مناطق سیل‌زده لرستان؛ امدادرسانی به ۱۴۳ نفر

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان از امدادرسانی به ۱۴۳ نفر و پوشش ۳۴ ساختمان دچار آبگرفتگی در سه حادثه سیلاب اخیر در شهرستان‌های خرم‌آباد و دورود خبر داد.