لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های شبانه روز گذشته در سطح استان تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز شنبه ۱۶ آبان ماه، اظهار کرد: بیشترین میانگین بارندگی به ترتیب از ایستگاه فریدونشهر با ۷۲ میلیمتر، گلپایگان و خوانسار ۵۹ میلیمتر، اسلام‌آباد موگویی از توابع پشتکوه دوم فریدونشهر ۴۲.۱ میلیمتر، داران ۳۲.۶، بوئین میاندشت ۳۱.۲، میمه ۱۹.۵، سمیرم ۱۴، دهاقان ۱۰ و شهرضا ۹.۲ میلیمتر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: شدت فعالیت سامانه بارشی طی امروز شنبه تا فردا یکشنبه در سطح استان پیش بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: با تداوم فعالیت سامانه بارشی طی امروز تا روز دوشنبه در سطح استان به تناوب افزایش ابر، مه آلودگی و بارش باران گاهی همراه با رعد و برق را انتظار داریم.

امینی ادامه داد: بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی غربی و جنوبی استان و وزش باد به نسبت شدید تا شدید و توفان موقت و احتمال تگرگ در مناطق مستعد نیز پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه کاهش می‌یابد، افزود: تا اواسط هفته آینده روند کاهشی دما را در سطح استان خواهیم داشت.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: از اواخر دوشنبه تا پایان هفته کاهش محسوس دما بین پنج تا ۱۰ درجه و ماندگاری توده هوای سرد را انتظار داریم.

به گفته امینی، دمای شهر اصفهان امروز در گرم‌ترین ساعات به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا یکشنبه به هفت درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: فریدونشهر با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مناطق استان خواهند بود.