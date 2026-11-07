به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در استانداری، با اشاره به اولویت های فرهنگی این استان بیان کرد: حجاب، عفاف و خانواده کانون اصلی برنامه های فرهنگی در این استان محسوب می شوند.

وی افزود: در کنار این امر، جوان و امید آفرینی از مهمترین اولویت های کاری در بخش فرهنگ استان سمنان است که همه دستگاه های اجرایی و خدماتی و دولتی و فرهنگی و ... در آن دخیل بوده و سهم دارند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با بیان اینکه می بایست به صورت مستمر در حوزه جوانان برنامه ریزی داشت، گفت: استفاده از تمام ظرفیت های استان برای امور مرتبط با جوانان، ضرورت دارد.

مطیعی با بیان اینکه جریان های فرهنگ غرب و جنگ نرم دشمن به دنبال تاثیر گذاری خانواده ها و جوانان است گفت: در حوزه فرهنگ عمومی می بایست برنامه ریزی ها در این زمینه جدی تر و با حضور فعال تر اهالی فرهنگ استان دنبال شود.

وی در ادامه بر ضرورت تقویت روحیه مقاومت در جامعه در برنامه های فرهنگی تاکید کرد و افزود: مردم متدین استان سمنان با حضور خود در اجتماعات شبانه اهتمام خود به انسجام تحت لوای فرامین رهبر انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند که نشان از بصیرت این مردم دارد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در دیگر بخش سخنان خود بر ضرورت تقویت اعتبارات فرهنگی در این استان تاکید کرد و گفت: مجموع منابع اختصاص یافته متناسب با گستردگی مأموریت‌ها و برنامه‌های شورای فرهنگ عمومی نیست لذا انتظار می رود که مسئولان امر منابع اعتباری برنامه های فرهنگی را پیش بینی کنند.

مطیعی با بیان اینکه تأمین اعتبار برای فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی می بایست به مثابه یک ضرورت دنبال شود، گفت: پیش‌بینی اعتبارات برای برخی برنامه‌های فرهنگی وجود داشته اما به واقع متناسب با گستردگی عمل در حوزه فرهنگ نبوده است.