محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شبانه‌روز گذشته سردشت با ثبت ۳۹ میلیمتر بارندگی ، بعنوان پربارش‌ترین شهر استان ثبت شد، افزود: شهرستان پیرانشهر نیز با ۱۹ میلیمتر بارندگی، از دیگر شهرهای پربارش استان در این مدت بود.

وی با اشاره به بارش باران در اغلب مناطق آذربایجان‌غربی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و با تداوم فعالیت امواج بارشی، بارش متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد، گاهی شدید، تا اواسط روز دوشنبه هفته جاری در بیشتر نقاط استان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به هشدار سطح نارنجی صادرشده از سوی مرکز پیش‌بینی استان گفت: در مدت فعالیت سامانه بارشی، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، مه‌گرفتگی، کاهش دید و لغزندگی جاده‌های مواصلاتی استان وجود دارد.

قربانپور ادامه داد: از اواخر وقت روز یکشنبه، با شمالی شدن جریانات جوی در منطقه، علاوه بر کاهش محسوس دما، بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با افت دمای هوا، بیشتر مناطق استان دمای زیر صفر را تجربه خواهند کرد، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی از سوی شهروندان تأکید کرد.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه توده هوای سرد تا پایان هفته در استان ماندگار خواهد بود افزود: از بعدازظهر روز دوشنبه ۱۸ آبان، با خروج سامانه بارشی از منطقه، شرایط جوی پایدار در استان حاکم می‌شود که این وضعیت تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.

قربانپور همچنین به وضعیت دمایی ارومیه در شبانه‌روز گذشته هم اشاره کرد و گفت: دمای هوای این شهر بین سه تا ۱۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود و در این مدت سردترین شهر استان ثبت شد.