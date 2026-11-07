علی‌اصغر صفری‌راد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی بارندگی‌های اخیر و ریزش کوه در پنج نقطه از مسیر راه‌آهن استان، در محدوده سپیددشت تا تنگ هفت، عملیات انتقال مسافران قطار سراسری جنوب به مقاصد مورد نظر از طریق ناوگان اتوبوسرانی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، ۲۰ دستگاه اتوبوس به شهرهای دورود و ازنا اعزام شده‌اند تا مسافران را به شهرهای محل سکونت خود منتقل کنند.

انتقال یک‌هزار نفر از مجموع یک‌هزار و ۲۰۰ مسافر

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به تعداد مسافران این مسیر ریلی عنوان کرد: در مجموع یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از این مسیر تردد داشتند که تاکنون یک‌هزار نفر از آنان با استفاده از اتوبوس به مقصد منتقل شده‌اند و عملیات انتقال سایر مسافران نیز در حال انجام است.