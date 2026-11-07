به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شریفی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با هشدار نسبت به استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی اعلام کرد: استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی علاوه بر جریمه نقدی، مشمول نمره منفی نیز می‌شود.

وی با اشاره به تمایل برخی رانندگان برای تصویربرداری از شرایط جوی و بارش باران با هدف انتشار در فضای مجازی، تأکید کرد: رانندگان در صورت تمایل به گرفتن عکس یا فیلم، ابتدا خودرو را در مکانی امن متوقف کرده و سپس از تلفن همراه استفاده کنند.

پلیس راهور همچنین از رانندگان خواست برای پیشگیری از حوادث رانندگی، در هیچ شرایطی هنگام حرکت خودرو اقدام به فیلم‌برداری یا عکاسی با تلفن همراه نکنند.