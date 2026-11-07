به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر امروز شنبه ۱۶ آبان با قضاوت کوپال ناطمی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب استقلال خوزستان:

محمدامین رضایی، محمد اهل شاخه، امیررضا کرمی، فرزاد جعفری، محمدمهدی احمدی، عارف رستمی، عرفان سازگاری، عباس شرفی، امیرحسین فرهادی، جواد زرگانی و امید محمدی

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، سامان فلاح، روزبه چشمی، صالح حردانی، حسین گودرزی، جلال الدین ماشاریپوف، امیرمحمد رزاقی نیا، یاسر آسانی، محمدحسین اسلامی و محمدرضا آزادی

شروع آرام دو تیم

بازیکنان دو تیم در دقایق ابتدایی بازی محتاطانه ظاهر شدند و تلاش کردند جریان مسابقه را در اختیار بگیرند؛ به‌طوری که در ۱۵ دقیقه نخست، موقعیت جدی و خطرناکی روی دروازه‌ها ایجاد نشد.

استقلال خوزستان در دقیقه سوم تلاش کرد با طراحی یک حمله به سمت دروازه استقلال پیشروی کند، اما ارسال بازیکن این تیم با واکنش روزبه چشمی دفع شد. سه دقیقه بعد نیز استقلال صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که شوت یاسر آسانی پس از برخورد به دیوار دفاعی راهی به دروازه پیدا نکرد.

در ادامه بازی با ریتمی آرام دنبال شد و تا دقیقه دوازدهم اتفاق خاصی روی دروازه‌های دو تیم رخ نداد. نخستین شوت جدی مسابقه در دقیقه ۱۸ به ثبت رسید. جایی که صالح حردانی از پشت محوطه جریمه استقلال خوزستان اقدام به شوت‌زنی کرد اما محمدامین رضایی توپ را مهار کرد.

استقلالی‌ها دقایقی بعد حمله دیگری را روی دروازه میزبان ترتیب دادند که ضربه زمینی حسین گودرزی با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت تا این موقعیت نیز برای آبی‌پوشان از دست برود.

امیرحسین فرهادی در دقیقه ۲۳ و در میانه میدان صاحب توپ شد و پس از پیشروی تا نزدیکی محوطه جریمه استقلال، اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او با اختلاف از بالای دروازه حبیب فرعباسی به بیرون رفت.

در دقیقه ۲۸ نیز برخورد یکی از بازیکنان استقلال خوزستان با محمدحسین اسلامی باعث مصدومیت وینگر استقلال شد و داور برای دقایقی بازی را متوقف کرد تا شرایط این بازیکن بررسی شود.

استقلال خوزستان فرصت گلزنی را از دست داد

امیرحسین فرهادی بازیکن استقلال خوزستان در دقیقه ۴۳ پس از فرار از خط دفاعی استقلال در موقعیت تک‌به‌تک با حبیب فرعباسی قرار گرفت که دروازه‌بان آبی‌پوشان با خطا روی این بازیکن مانع ادامه حرکت او شد. داور نیز بلافاصله نقطه پنالتی را نشان داد تا استقلال خوزستان صاحب یک ضربه پنالتی شود.

عارف رستمی پشت توپ ایستاد و به آن ضربه زد که به توپ محکم ضربه زد و توپ به بیرون رفت.