به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مختاری داور بین‌المللی اسکواش ایران در هر پنج روز از بیست‌وسومین دوره رقابت‌های قهرمانی تیمی آسیا دیدارهای بخش بانوان و مردان را قضاوت کرد.

مختاری در این مسابقات که از ۱۲ تا ۱۶ آبان‌ به میزبانی اسلام‌آباد پاکستان برگزار شد در جمع داوران حضور داشت و قضاوت دیدارهایی از مراحل نیمه‌نهایی و فینال نیز به او سپرده شد.



این داور ایرانی روز جمعه ۱۵ آبان‌ دیدار تیم‌های کره جنوبی و مالزی در مرحله نیمه‌نهایی مردان را قضاوت کرد؛ مسابقه‌ای که با پیروزی کره جنوبی و صعود این تیم به فینال همراه شد.



همچنین قضاوت دومین بازی از دیدار فینال بخش مردان به مهدی مختاری واگذار شد.