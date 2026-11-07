حامد یزدی‌مهر، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین ارزیابی‌های انجام‌شده از وضعیت استان تهران پس از بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از فرمانداران و بازدیدهای میدانی اعضای ستاد مدیریت بحران، بارش‌های اخیر تاکنون خسارتی به استان تهران وارد نکرده است.

وی افزود: در برخی نقاط شهر تهران، به دلیل حجم بارندگی و ظرفیت محدود جوی‌های سطح شهر، مواردی از بالا زدن آب مشاهده شد که شهرداری از طریق نیروهای خدمات شهری برای پاکسازی مسیرها و رفع موانع خروجی آب اقدام کرده است.

رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران ادامه داد: پاکسازی معابر و رفع موانع عبور آب همچنان در دستور کار شهرداران، دهیاران و بخشداران استان قرار دارد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

یزدی‌مهر با اشاره به موضوع تعطیلی مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: استاندار تهران در جلسه ستاد مدیریت بحران تأکید کرده است که هیچ‌گونه تعطیلی در دستور کار نیست و اعلام تعطیلی صرفاً از سوی شخص استاندار انجام خواهد شد.

وی از شهروندان خواست به اخبار و شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره تعطیلی‌ها توجه نکنند و اخبار مربوط را تنها از مراجع رسمی پیگیری کنند.

رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران خاطرنشان کرد: بارندگی‌های اخیر به‌عنوان رحمت الهی در سطح استان جریان دارد و تاکنون خطری گزارش نشده است؛ با این حال، سطح مراقبت و هوشیاری دستگاه‌های مسئول افزایش یافته تا شرایط به‌صورت مستمر رصد شود.

یزدی‌مهر در پایان تأکید کرد: ساختارهای آموزشی و دستگاه‌های خدمات‌رسان طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در صورت ضرورت اتخاذ تصمیم درباره تعطیلی، استاندار تهران به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده موضوع را به‌صورت رسمی اعلام خواهد کرد.