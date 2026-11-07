به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور ظهر شنبه در بازدید از محل آماده‌سازی آمبولانس‌های جدید در سلفچگان، روند تجهیز این خودروها را برای ورود به ناوگان اورژانس استان بررسی کرد.

رئیس سازمان اورژانس کشور در این بازدید، در جریان مراحل آماده‌سازی آمبولانس‌هایی قرار گرفت که پس از تکمیل تجهیزات به چرخه خدمات فوریت‌های پزشکی استان قم افزوده می‌شوند.

علی ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این برنامه حضور داشت و گزارشی از آمبولانس‌های تأمین‌شده و روند آماده‌سازی آن‌ها ارائه کرد.

این آمبولانس‌ها با استفاده از اعتبارات مرکز اورژانس کشور و استانداری و همچنین کمک‌های خیرین تأمین شده‌اند.

آمبولانس‌ها به ناوگان اورژانس افزوده می‌شوند

پس از تکمیل مراحل تجهیز و آماده‌سازی، خودروهای جدید به ناوگان اورژانس استان قم ملحق می‌شوند و در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به کار گرفته خواهند شد.

افزوده‌شدن این آمبولانس‌ها، ظرفیت عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان را تقویت می‌کند و زیرساخت‌های امدادی قم را برای خدمت‌رسانی به شهروندان و بیماران توسعه می‌دهد.