به گزارش خبرنگار مهر، احسان کرم‌زاده ظهر امروز شنبه در جلسه مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به بارندگی‌های ۳۶ ساعت گذشته در استان اظهار داشت: میانگین بارش ثبت‌شده در لرستان طی این مدت به بیش از ۴۳ میلی‌متر رسیده و ایستگاه سپیددشت با ۱۶۴ میلی‌متر و شول‌آباد شهرستان الیگودرز با ۱۴۸ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را ثبت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه حجم بارش‌ها فراتر از پیش‌بینی‌های هواشناسی بوده است، افزود: میزان بارندگی در برخی نقاط استان تقریباً با مجموع بارش سالانه بعضی از استان‌های مرکزی و کویری کشور برابری می‌کند؛ موضوعی که ضرورت آمادگی و حضور میدانی دستگاه‌های اجرایی و امدادی را دوچندان کرده است.

محورهای اصلی باز است؛ تلاش برای بازگشایی راه‌های روستایی ادامه دارد

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی‌ها گفت: با تأکید استاندار لرستان، فرمانداران به‌صورت میدانی در مناطق مختلف حضور دارند و جلسات ستاد مدیریت بحران در سطح استان و شهرستان‌ها به‌صورت روزانه و در برخی روزها دو تا سه نوبت برگزار می‌شود.

کرم‌زاده ادامه داد: تمامی امکانات دستگاه‌های اجرایی، امدادی و عملیاتی استان برای مدیریت شرایط جوی به میدان آمده‌اند و نیروهای راهداری، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها برای رفع مشکلات ناشی از بارندگی تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی و خدماتی استان تصریح کرد: در حال حاضر ارتباط جاده‌ای حدود ۱۷۰ روستا در بخش‌هایی از محورهای روستایی قطع شده و ۹۰ روستا نیز با قطعی برق مواجه هستند.

وی با تأکید بر باز بودن محورهای اصلی استان بیان کرد: نیروهای عملیاتی در آمادگی کامل قرار دارند و اقدامات لازم برای بازگشایی مسیرهای روستایی و رفع خاموشی‌ها در حال انجام است.

احتمال افزایش روان‌آب‌ها با فعالیت موج جدید بارشی

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با هشدار نسبت به فعالیت موج جدید بارشی در استان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا صبح فردا، یکشنبه، موج دیگری از بارش‌ها در لرستان فعال خواهد شد.

کرم‌زاده افزود: با توجه به بارندگی‌های سنگین ۳۶ ساعت گذشته، خاک در بسیاری از مناطق اشباع شده و احتمال افزایش حجم روان‌آب‌ها طی ۲۴ ساعت آینده وجود دارد.

هشدار به شهروندان، طبیعت‌گردان و دامداران

وی از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های ستاد مدیریت بحران، همکاری لازم را با دستگاه‌های مسئول داشته باشند و از هرگونه تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها به‌طور جدی خودداری کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان همچنین خطاب به طبیعت‌گردان و کوهنوردان تأکید کرد: با توجه به احتمال وقوع صاعقه و ناپایداری شرایط جوی، از صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق کوهستانی پرهیز کنند.

کرم‌زاده با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی دامداران نیز گفت: دامداران از استقرار و نگهداری دام‌ها در حاشیه رودخانه‌ها و مسیر عبور روان‌آب‌ها خودداری کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

وی در پایان با اشاره به احتمال کاهش نسبی دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده، از شهروندان خواست در مصرف گاز و برق صرفه‌جویی کنند.