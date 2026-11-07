احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتظار داریم فعالیت این سامانه تا اواخر روز یکشنبه تداوم داشته باشد و اوج بارش‌ها برای روز شنبه و یکشنبه خواهد بود.

وی افزود: این سامانه بارش‌های نسبتاً بالایی را به همراه دارد و در برخی نواحی استان، به‌ویژه نواحی شمالی، شرقی و جنوب شرق، حجم بارش‌ها بالا خواهد بود.

احمدی‌نژاد تصریح کرد: مخاطراتی از قبیل آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیرها و احتمال طغیان رودخانه‌ها وجود دارد و خطر اصابت صاعقه به‌ویژه در ارتفاعات استان و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید برای فردا و پس‌فردا پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همراه با این سامانه، کاهش محسوس دما را از روز یکشنبه تا سه‌شنبه در استان خواهیم داشت؛ دما حدود ۶ تا ۸ درجه نسبت به حالت نرمال کاهش می‌یابد و شب‌های سردی برای اواسط هفته انتظار می‌رود.