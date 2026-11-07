به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، برای شرکت در بیست‌ودومین نشست شورای اجرایی مجمع کشورهای ساحل و صحرا و همچنین افتتاح ساختمان سفارت مصر در طرابلس، وارد پایتخت لیبی شد.

منابع آگاه اعلام کردند: انتظار می‌رود مذاکرات پیش‌بینی‌شده در جریان این سفر، چندین پرونده سیاسی و امنیتی مورد علاقه مشترک دو کشور را دربرگیرد. مهم‌ترین این موضوعات، پیامدهای تصویب یادداشت تفاهم دریایی امضا شده میان لیبی و ترکیه در سال ۲۰۱۹ در مجلس نمایندگان لیبی و تأثیر آن بر روابط مصر و لیبی و همچنین موازنه‌های منطقه‌ای در شرق دریای مدیترانه است.

این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که قاهره با تصویب پارلمانی این توافق مخالفت کرده است.

بدر عبدالعاطی نیز اواخر ماه اکتبر گذشته، در جریان مذاکرات خود با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در استانبول، مخالفت مصر با این یادداشت تفاهم را مجدداً اعلام و تأکید کرد این توافق هیچ گونه اثری بر حقوق دریایی مصر ندارد.

پیش‌بینی می‌شود تحولات روند سیاسی لیبی از دیگر محورهای مذاکرات باشد.

تقویت هماهنگی‌های امنیتی میان دو کشور، به‌ویژه در زمینه تأمین امنیت مرزهای مشترک، مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته و شبکه‌های قاچاق انسان، از دیگر موضوعات مورد بحث خواهد بود.

همچنین دو طرف درباره راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری گفتگو خواهند کرد.

افتتاح ساختمان سفارت مصر در طرابلس با حضور عبدالعاطی از اهمیت دیپلماتیک ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نشان دهنده رویکرد قاهره برای تقویت حضور خود در پایتخت لیبی و گسترش کانال‌های ارتباط مستقیم با نهادها و مقام‌های لیبیایی است.

این سفر با توجه به تحولات اخیر مرتبط با پرونده لیبی، به ویژه اختلاف‌نظرها درباره یادداشت تفاهم دریایی با ترکیه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این توافق با مخالفت مصر، یونان، قبرس و برخی کشورهای اروپایی روبرو شده است.