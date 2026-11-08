خبرگزاری مهر،گروه استان‌ها: از جمله اهداف اصلی ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی،محرومیت‌زدایی و کاهش نرخ بیکاری در استان گلستان و مناطق پیرامونی بود، هدفی که به گفته برخی کارشناسان بعد از گذشت سالها در استان محقق نشده است و گواه این ادعا آمارهای رسمی است که می گویند گلستان در زمره استان‌های محروم یا کم‌برخوردار از نظر درآمد سرانه است و در شاخص‌های رفاهی اقتصادی با میانگین کشوری فاصله معناداری دارد.

با این وجود و در حالی که برخی منتقدان از ملموس نبودن آثار منطقه آزاد اینچه‌برون سخن می‌گویند، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تشریح آخرین وضعیت منطقه آزاد اینچه‌برون، به انتقادات پیرامون بابت ملموس نبودن اثرات آن بر اشتغال و اقتصاد بومی پاسخ داد و در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار کرد: منطقه آزاد اینچه‌برون طی ماه‌های اخیر از یک مرز غیرفعال به یک هاب پویای تجاری تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که تنها در ۶ ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار کانتینر بار از مبادی بین‌المللی مانند چین و روسیه وارد این منطقه شده و عملیات زیرساختی آن با سرعت در حال پیشرفت است.

عبدالعلی کیانمهر افزود: برای قضاوت منصفانه باید مبدأ زمانی و شرایط منطقه‌ای را لحاظ کرد، اساسنامه منطقه آزاد اینچه‌برون در سال ۱۴۰۲ تصویب شد؛ اگر عملکرد آن را با ۹ منطقه آزاد جدید کشور مقایسه کنید، می‌بینید سرعت اقدامات در اینچه‌برون بسیار بالا بوده است.

وی ادامه داد: پیش از آغاز عملیات میدانی در سال جاری، رانندگان و کامیون‌ها حتی از حداقل امکانات رفاهی محروم بودند و شب‌ها در کامیون می‌خوابیدند اما با دستور مستقیم استاندار، پروژه تیرپارک رفاهی در کمتر از ۶ ماه احداث شد و زیرساخت‌های پایه استقرار یافتند.

معاون امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به آمار ترانزیت و واردات کالا گفت: در حالی که در گذشته حجم ورود کانتینر به مرز بسیار ناچیز بود، ظرف ۶ ماه اخیر بیش از ۱۲ هزار کانتینر بار وارد منطقه آزاد اینچه‌برون شده است، مدیریت، تخلیه و ترخیص این حجم از کالا نیازمند نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده بود که این ظرفیت در استان ایجاد شد.

کیانمهر با تأکید بر کمترین میزان ماندگاری کالا در این مرز افزود: از مجموع ۱۲ هزار کانتینر، هم‌اکنون حدود ۱۵۰۰ کانتینر در حال سیر تشریفات است و میانگین رسوب کالا در این منطقه به حدود ۴ ماه کاهش یافته است؛ این در حالی است که در برخی بنادر و مناطق آزاد باسابقه کشور، کالاها سال‌ها رسوب می‌کنند.

حل اختلاف حقوقی و واگذاری ۶۰۰ هکتار برای ایجاد بندر خشک

معاون استاندار گلستان در ادامه از گره‌گشایی حقوقی در سطح ملی برای توسعه زیرساخت‌های ریلی خبر داد و گفت: یکی از موانع اصلی، مباحث حقوقی بین راه‌آهن و سازمان منطقه آزاد بود، با پیگیری‌های مستمر و تشکیل جلسات متعدد در تهران با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی، معاونت عمرانی و اینجانب، توافق‌نامه‌ای به امضا رسید که بر اساس آن ۶۰۰ هکتار زمین به راه‌آهن واگذار شد تا بندر خشک و زیرساخت‌های بزرگ لجستیکی اینچه‌برون عملیاتی شود.

کیانمهر خاطرنشان کرد: امروز خطوط ریلی ما با کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و چین ارتباط برقرار کرده است و ما از مزیت هر دو ریل عریض مخصوص کشورهای آسیای میانه و ریل نرمال تا ایستگاه اترک برخورداریم و در حال حاضر روزانه سه تا چهار رام قطار باری در این خطوط در حال تردد است.

سرمایه‌گذاری معطل بوروکراسی نمی‌ماند؛ فرش قرمز برای همه فعالان اقتصادی

وی با اشاره به پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید در استان افزود: در حال حاضر طرح‌های مهمی از جمله پایانه صادراتی، مجتمع خدمات رفاهی و همچنین پروژه‌های بزرگی در گنبد، بندرترکمن و توسعه ۵۰۰ هکتاری پسته در دست اقدام است.

معاون اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: نباید با نگاه‌های بسته و تفکیک‌های نادرست مانع ورود سرمایه به استان شد؛ استان گلستان نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است.

کیانمهر با بیان اینکه رویکرد مدیریت اقتصادی استان تسهیل‌گری بی‌قیدوشرط است؛ افزود: درهای اتاق معاونت اقتصادی به روی تمام کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باز است و شبانه‌روزی پیگیر رفع موانع تولید و بازگشت مطالبات بانکی به چرخه تولید استان هستیم.

مدیریت بحران و تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی

معاون استاندار گلستان با انتقاد از نگاه‌های غیرمنصفانه برخی رسانه‌ها در خصوص فعالیت منطقه آزاد تجاری اینچه برون اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد فقط واردات سه هزار دستگاه خودرو از اینچه برون را می‌بینند اما ۱۲ هزار کانتینر بار و چهار هزار تن روغن خوراکی را که در شرایط بحرانی جنگ و کمبود کشور به‌صورت ۲۴ ساعته در اینچه‌برون تخلیه و توزیع شد، نادیده می‌گیرند.

کیانمهر با اشاره به مشکلات پیچیده بانکی و ارزی در شرایط جنگی یادآور شد: وقتی سیستم بانکی کشور در انتقال پول دچار محدودیت است و بازرگان ناچار است پول را از طریق صراف یا راننده کامیون جابجا کند، جنس ۱۰ تومانی ۱۵ تومان تمام می‌شود؛ این واقعیت اقتصاد در زمان جنگ است. با وجود این، آیا مردم در داخل استان کمبود کالایی احساس کردند؟ در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکا با بحران شدید سوخت و گرانی روبه‌رو بودند، بازار گلستان با مدیریت شبانه‌روزی بدون کمترین تنش اداره شد.

افتتاح خطوط صنایع فرآوری نوین در گلستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در بخش دیگر گفتگوی خود با خبرنگار مهر، در پاسخ به دغدغه جدی پیرامون خام‌فروشی محصولات کشاورزی و ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان اظهار کرد: نقد خام‌فروشی کاملاً وارد و به‌حق است؛ اقتصاد گلستان بر پایه کشاورزی استوار است و ارزش افزوده واقعی تنها با استقرار صنایع فرآوری محقق می‌شود.

کیانمهر با اشاره به اقدامات ملموس برای جلوگیری از خام‌فروشی در بخش زراعت گفت: در حوزه سیب‌زمینی و محصولات فصلی خبرهای خوشی در راه است؛ یک واحد بزرگ صنعتی تا ۲۰ روز آینده وارد مدار اولیه می‌شود و خط اختصاصی فرآوری سیب‌زمینی آن نیز با ظرفیت ۲ تن در ساعت تا شب عید امسال راه‌اندازی خواهد شد تا دیگر شاهد افت قیمت و هدررفت دسترنج کشاورزان نباشیم.

وی افزود: همچنین کارخانه دیگری با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در غرب استان در دست احداث و تجهیز است تا برای فصول برداشت بعدی محصولات، زنجیره ارزش کامل‌تری در اختیار داشته باشیم، در بخش زعفران نیز از هرگونه طرح فرآوری، بسته‌بندی نوین و صنایع تکمیلی با تمام توان حمایت تسهیلاتی و اداری می‌کنیم.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با تبیین مرز وظایف دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: دولت سرمایه‌گذار نیست، بلکه وظیفه ما بسترسازی و تسهیل‌گری است، ما به عنوان خادم تولید، خودمان برای سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به صنایع تبدیلی دارند مجوزهای لازم را از دستگاه‌ها پیگیری و دریافت می‌کنیم.

وی به برگزاری میزهای خدمت تخصصی بدون واسطه اشاره کرد و گفت: تاکنون ۴ بار تمام مدیران دستگاه‌های استعلامی را در قالب میز خدمت مستقیم گرد هم آورده‌ایم تا سرمایه‌گذار و تولیدکننده بدون معطلی در پیچ‌وخم‌های اداری، پاسخ استعلام خود را در همان جلسه دریافت کنند.

کیانمهر اظهار کرد: فضای استان باید به سمت امنیت روانی و اقتصادی برای سرمایه‌گذار برود تا سرمایه‌گذاران گلستانی به‌جای مهاجرت سرمایه‌شان به پایتخت، با خیال راحت در زادگاه خود سرمایه‌گذاری کنند.