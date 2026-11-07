به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در این دیدار که در حاشیه کنگره کمیته بین‌المللی ورزش‌های ناشنوایان (ICSD) در بوداپست مجارستان انجام شد موضوعات مرتبط با المپیک زمستانی ناشنوایان اتریش ۲۰۲۷، هماهنگی‌های اجرایی، توسعه همکاری‌های دوجانبه و تسهیل حضور ورزشکاران ایران در این رویداد مهم بین‌المللی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

فراهانی طجر با تأکید بر اهمیت حضور قدرتمند ورزشکاران ناشنوای ایران در این رقابت‌ها بر ضرورت تعامل و همکاری نزدیک با فدراسیون ناشنوایان اتریش تأکید کرد.

این دیدار گامی در راستای تقویت روابط بین‌المللی ورزش ناشنوایان ایران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری مشترک برای حضور موفق در المپیک زمستانی ۲۰۲۷ به شمار می‌آ