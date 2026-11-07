به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی با بیان اینکه این استان از ظرفیت‌ها و استعدادهای ارزشمند قرآنی برخوردار است، اظهار کرد: وجود قاریان، حافظان و نخبگان شایسته، ضرورت توسعه و تقویت فعالیت‌های قرآنی در این استان را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در زمینه قرآنی و برخورداری از نیروهای توانمند جایگاه بالاتری نسبت به بسیاری از استان‌ها دارد، افزود: این ظرفیت ارزشمند، مسئولیت ما را برای برداشتن گام‌های جدی‌تر و انجام فعالیت‌های بهتر و فاخرتر در حوزه قرآن افزایش می‌دهد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به سفارش بزرگان دین به حفظ و قرائت قرآن، بر ضرورت گسترش اقدامات در این زمینه تأکید کرد و گفت: برای عمل به این توصیه‌ها باید بیش از پیش در مسیر حفظ، قرائت و ترویج قرآن کریم تلاش کنیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تاکید کرد: نظام ما اسلامی است، به همین خاطر جایگاه قرآن کریم، حفظ و تعلیم آن باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

تقویت مراکز فرهنگی و قرآنی در برنامه هفتم توسعه

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی اظهار کرد: تقویت مراکز فرهنگی، هنری و قرآنی در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر افزود: انشعابات آب، برق و گاز حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها و مساجد نیز رایگان بوده و این موضوع از جمله حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای این مراکز است.

وی با اشاره به امکان استفاده از فضاهای مسکونی برای فعالیت‌های قرآنی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری برخی فضاهای مسکونی با هدف انجام فعالیت‌های قرآنی امکان‌پذیر است و افراد می‌توانند در این راستا اقدام کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت حمایت از مربیان قرآنی تأکید کرد و گفت: مربیان قرآنی باید از پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند تا خود و خانواده‌هایشان بتوانند از مزایای این بیمه بهره‌مند شوند.

در این جلسه،اعضای حاضر نیز به بیان فعالیت‌ها، پیشنهادها و برنامه‌های خود در زمینه توسعه و گسترش فعالیت‌های قرآنی پرداختند.