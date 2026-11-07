به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورا، اظهار کرد: چهارصد و چهل و پنجمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، روز یکشنبه هفدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۴۵ لغایت ۱۲ به صورت فوق‌العاده در محل تالار شورا برگزار می‌گردد.

نادعلی با اشاره به دستور کار این جلسه تصریح کرد: بررسی نامه فرماندار محترم تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه «الزام شهرداری تهران به احداث و بهره‌برداری از پناهگاه‌ها و فضای امن شهری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در ساختمان‌ها و طرح‌های شهری» در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: همچنین بررسی لایحه «اصلاحیه مصوبه بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر» و لایحه «آیین‌نامه اجرایی و انضباطی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران» مورد بررسی اعضا قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: طرح «تشکیل قرارگاه مشارکتی و هماهنگی رسیدگی به چالش‌های باغات منطقه ۵ (کن، کوهسار، فرحزاد، حصارک، لتمان و نظایر آن)» یکی دیگر از موضوعات مهم این جلسه است.

وی اظهار کرد: علاوه بر این، بررسی ۸ پرونده ثبتی (موارد ۵ تا ۱۲) مرتبط با تغییر کاربری و باغات، با عنایت به اصلاحیه تبصره سوم ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، همراه با قرائت گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری انجام می‌شود.

نادعلی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی لایحه «مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای طرح توسعه و تبدیل بوستان آزادگان به پارک موضوعی آزادگان (سرزمین آسمان‌ها)» در منطقه ۱۵ و بررسی لایحه «پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری (پیوست سوم طرح جامع شهر تهران)» از دیگر مواردی است که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.