به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار، در نشست ظهر شنبه با فرمانداران استان سیستان و بلوچستان، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریت شهرستان‌ها اظهار کرد: اداره امور با مکاتبه و پشت‌میزنشینی کافی نیست و فرمانداران باید با حضور در میدان، مشکلات مردم را از نزدیک بررسی و تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند.

استاندار سیستان‌وبلوچستان با اعلام ارزیابی مستمر و سه‌ماهه فرمانداران، بخشداران، مدیران ستادی و دستگاه‌های اجرایی افزود: مدیری که نتواند در مسیر خدمت به مردم و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای عملکرد مؤثری داشته باشد، باید جای خود را به فرد توانمندتری بدهد.

یک روز در هفته برای رسیدگی به مشکلات شهرستان‌ها

استاندار سیستان‌وبلوچستان از اختصاص یک روز در هفته برای بررسی مسائل و مطالبات هر شهرستان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و گفت: این برنامه با هدف تسریع در حل مشکلات، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارزیابی میدانی عملکرد مدیران اجرا می‌شود.

بیجار همچنین خواستار تدوین برنامه‌های اجرایی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی، عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی هر شهرستان شد و تأکید کرد: فرمانداران نباید صرفاً منتظر تخصیص اعتبار یا تصمیم دستگاه‌های استانی بمانند، بلکه باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی و برای رفع موانع تولید و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای ابتکار عمل داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط مدیران با مردم، استفاده از ظرفیت بخشداران، دهیاران، بانوان، جوانان، علما، معتمدان و فعالان اجتماعی را برای شناسایی مطالبات و اطلاع‌رسانی اقدامات ضروری دانست.

استاندار سیستان‌وبلوچستان همچنین بر آمادگی شهرستان‌ها برای تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حتی در صورت قطع ارتباط با مرکز استان نیز روند اداره امور و ارائه خدمات به مردم متوقف نشود.

بیجار در بخش دیگری از سخنان خود، دقت در ثبت آمار و مستندسازی اقدامات، مدیریت مصرف سوخت و برق، نظارت بر توزیع آرد و توجه به الگوی کشت را از دیگر موضوعات مورد توجه در ارزیابی مدیران عنوان کرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مردم معیار اصلی ارزیابی مدیران هستند، خاطرنشان کرد: در سنجش عملکرد مدیران با کسی تعارف نداریم و نتیجه اقدامات و میزان اثرگذاری آنها در حل مشکلات مردم، ملاک قضاوت خواهد بود.