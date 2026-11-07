حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با توجه به هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۲۲ و هشدار سطح قرمز شماره یک صادرشده در ۱۵ آبان ۱۴۰۵، فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت یکشنبه در استان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: در این مدت، به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی استان، در برخی ساعات بارش باران، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی رخ می‌دهد.

خورشیدی با اشاره به شرایط جوی ارتفاعات استان بیان کرد: در ارتفاعات بالادست، رگبار برف و یخبندان موقت سطح زمین پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز پدیده مه و کاهش شعاع دید دور از انتظار نیست؛ همچنین در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

وی با بیان اینکه از بعدازظهر دوشنبه تا صبح سه‌شنبه وزش باد شدید در برخی مناطق استان پیش‌بینی شده است، گفت: این وضعیت به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در پایان از کاهش محسوس دمای هوا در سطح استان خبر داد و خاطرنشان کرد: از امروز تا روز چهارشنبه ماندگاری هوای سرد در استان تهران مورد انتظار است.