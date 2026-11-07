به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیمحمدی ظهر شنبه در جلسه شورای توسعه فعالیت های قرآنی در استان اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی فرهنگی به دستور رئیس جمهور دبیرخانه دائمی شورای توسعه فعالیت های قرآنی به سازمان تبلیغات اسلامی محول شده است.

وی با بیان اینکه در فضای تحولی ماموریت جدید شورا از فضای تصدی گری دولتی خارج با رویکرد محله محوری مردم پایه با آموزه های قرآنی ساختار سازمانی به قرارگاه عملیاتی تبدیل می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه فعالیت های این شورا بر دو ماموریت اصلی ترویج فهم مفاهیم قرآنی و عمل به آموزه های قرآنی بنا شده است، افزود: در این راستا توسعه فعالیت ها و مراکز قرآنی در استان ضروری است.

حجت الاسلام علیمحمدی با اشاره به برنامه های ابلاغی شورا اظهار کرد: تا پایان سال جاری ۸۲ هزار حافظ یک تا سی جزء قرآن کریم آموزش داده شده و تربیت می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ایجاد و توسعه مساجد پایگاه های قرآنی محله به ۸۲ مورد، ایجاد ۱۰ مدرسه رسمی حفظ قرآن کریم، آموزش و تربیت مربیان تدبر در قرآن کریم به تعداد ۳۳ مورد به همراه تاسیس و توانمندسازی موسسات قرآن و عترت در استان ۸ مورد را از دیگر اقدامات این شورا در سال جاری بر اساس برنامه ابلاغی عنوان کرد.

حجت الاسلام علیمحمدی با اشاره به ایجاد سفیران آیه ها در قالب طرح نهضت ملی زندگی با آیه ها به تعداد ۱۲ هزار و ۲۵۳ نفر عنوان کرد: همچنین بر اساس برنامه ابلاغی دو هزار و ۸۵۹ نفر از معلمان قرآنی آموزش و پرورش و دانشجو معلم توانمندسازی می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تربیت ۲۰ هزار حافظ قرآن کریم، ۴ هزار معلم، تاسیس ۵ مدرسه در سطح موسسات حفظ در سطح استان را از برنامه عملیاتی و کلان پروژه استانی در قالب شورای توسعه فعالیت های قرآنی در استان عنوان کرد.

وی نشست منطقه ای با حضور نمایندگان ولی فقیه، استانداران منطقه شمالغرب کشور، آغاز دیپلماسی قرآنی در منطقه با توجه به ظرفیت مرزی استان را از اهم اقدامات این شورا عنوان کرد.