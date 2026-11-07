به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه ، پایگاه اتوبوس‌آمبولانس جوادآباد با حضور محمداسماعیل توکلی، و جمعی از مسئولان محلی، به همراه یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و سه دستگاه موتورلانس افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

توکلی اظهار کرد: این اقدام با هدف افزایش توان عملیاتی اورژانس در جنوب شرق استان تهران، تقویت ظرفیت پاسخگویی به حوادث پرتلفات و تسریع در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی انجام شده است.

رئیس اورژانس استان تهران گفت: توسعه پوشش عملیاتی و ارتقای زیرساخت‌های امدادرسانی در منطقه از دیگر اهداف راه‌اندازی این پایگاه و استقرار تجهیزات جدید به شمار می‌رود.

وی در ادامه این سفر از پروژه عمرانی اورژانس در منطقه نیز بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرا و میزان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.