به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با بارندگی در سنندج، خودروی چند شهروند سنندجی در یکی از مسیرهای شهری دچار پنچری شد و سرنشینان آن در شرایط نامساعد جوی برای رفع مشکل خودرو با دشواری مواجه شدند.

در این شرایط، سید پدرام الیاسی، سرباز وظیفه پلیس راهور، با مشاهده وضعیت خودرو به کمک سرنشینان آن شتافت و با وجود بارش شدید باران، اقدام به پنچرگیری و تعمیر لاستیک خودرو کرد.

این سرباز وظیفه پس از رفع مشکل خودرو، بدون دریافت وجهی محل را ترک کرد؛ اقدامی که جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت به شهروندان را به نمایش گذاشت.

انتظار می‌رود رئیس پلیس راهور استان کردستان در راستای ارج نهادن به چنین رفتارهای مسئولانه‌ای، از این سرباز وظیفه‌شناس تقدیر کند تا اقدامات ارزشمند نیروهای خدوم به الگویی برای سایر افراد جامعه تبدیل شود.