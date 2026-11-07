به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی، عصر شنبه در اجتماع ضیافت بانوان فاطمی شهرستان شفت، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از تلاش دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، به‌ویژه هیئت متوسلین حضرت فاطمه زهرا (س) و بانوان مشارکت‌کننده، قدردانی کرد.

وی با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره ضیافت فاطمی در شهرستان شفت اظهار کرد: برگزاری چنین رویداد بزرگی حاصل تلاش و همت جمعی از دلسوزان شهرستان است که با فعالیت شبانه‌روزی و مشارکت صادقانه، زمینه برگزاری باشکوه این مراسم را فراهم کرده‌اند.

معصومی با تقدیر ویژه از حجت‌الاسلام موسویان، نقش وی را در پیگیری و هماهنگی امور برگزاری این ضیافت برجسته دانست و افزود: ایشان از نیروهای دلسوز و دغدغه‌مند شهرستان هستند که با تلاش مستمر و پیگیری‌های مؤثر، سهم قابل توجهی در به ثمر رسیدن این حرکت ارزشمند داشته‌اند.

وی با بیان اینکه ضیافت فاطمی فراتر از یک برنامه مذهبی، ظرفیت مهمی برای تقویت سرمایه اجتماعی است، تصریح کرد: این رویداد علاوه بر برخورداری از ابعاد اعتقادی و مذهبی، یک حرکت فرهنگی اثرگذار نیز به شمار می‌رود؛ چراکه امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت فرهنگ دینی، وحدت و انسجام اجتماعی نیاز داریم.

معصومی با تأکید بر اینکه ضیافت فاطمی نماد وحدت و خدمت بی‌منت است، خاطرنشان کرد: حضور و همکاری اقشار مختلف شهرستان در برگزاری این مراسم نشان می‌دهد که با همدلی و مشارکت جمعی می‌توان مجموعه‌ای منسجم و اثرگذار شکل داد.

وی با تجلیل از نقش بانوان در برگزاری این مراسم گفت: بانوان حاضر در این حرکت ارزشمند، بدون چشمداشت مادی و با صرف وقت، توان و حتی هزینه‌های شخصی، برای برگزاری این ضیافت تلاش می‌کنند که این روحیه اخلاص و مسئولیت‌پذیری شایسته بالاترین قدردانی است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت پشتیبانی مسئولان از چنین برنامه‌هایی افزود: حمایت از رویدادهای مذهبی و فرهنگی وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهرستان است و بنده نیز به‌عنوان خادم مردم در مجلس، پیگیری حمایت‌های لازم را وظیفه خود می‌دانم.

معصومی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده برای تأمین پشتیبانی‌های مورد نیاز این مراسم اظهار کرد: در این زمینه با مسئولان مربوطه، از جمله مدیرکل جهاد کشاورزی استان، گفت‌وگو و درخواست پیگیری کمک‌های وعده‌داده‌شده را مطرح کرده‌ام و این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این همدلی و مشارکت، ضیافت فاطمی شهرستان شفت در سال‌های آینده نیز با شکوه و گستردگی بیشتری برگزار شود.

معصومی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه معنوی مادران و تأثیر دعای خیر آنان در زندگی فرزندان، از بانوان حاضر در مراسم خواست برای توفیق خدمتگزاران مردم نیز دعا کنند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر جایگاه دعای خالصانه مادران، ابراز امیدواری کرد به برکت توسل به حضرت فاطمه زهرا (س)، توفیق خدمت صادقانه به مردم و اعتلای شهرستان فراهم شود.