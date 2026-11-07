به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: بارش‌های رگباری باران و وزش باد شدید از عصر یکشنبه (فردا) مناطق مختلف استان را فرا می‌گیرد که هشدار سطح زرد برای این سامانه جوی صادر شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طبق تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، بارشهای رگباری از عصر فردا از شمال غرب استان خراسان رضوی آغاز می‌شود و روز سه‌شنبه بر شدت و وسعت بارشها افزوده می‌شود.

وی اضافه کرد: بارش‌ها تا روزهای پایانی هفته ادامه دارد که در مناطق مستعد با سیلابی شدن مسیل‌ها و آبگرفتگی همراه خواهد بود.

آهنگرزاده ادامه داد: همچنین از امروز تا پایان هفته افزایش سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا نقاط بادخیز استان را فرا می‌گیرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته قوچان با کمینه دمای هفت درجه خنک‌ترین و سرخس با دمای ۳۱ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان خراسان رضوی بودند.

وی گفت: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت‌ بین ۱۱ و ۲۴ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز تفاوت محسوسی نخواهد داشت.