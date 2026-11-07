محمد پرورش مسعود در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشت پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به چرخه خدمت‌رسانی خبر داد و اظهار کرد: فعالیت این پایگاه که پیش‌تر در محدوده حرم مطهر به ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی می‌پرداخت، به دلیل ملاحظات مرتبط با وضعیت ساختمان و اجرای طرح‌های نوسازی برای مدتی متوقف شده بود.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قم افزود: با توجه به اهمیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به عنوان یکی از کانون‌های پرتردد زیارتی و اجتماعی کشور، بازگشایی مجدد این پایگاه با هدف تقویت پوشش فوریت‌های پزشکی و افزایش سرعت دسترسی به خدمات امدادی در این محدوده در دستور کار قرار گرفت.



وی ادامه داد: تحقق این اقدام حاصل پیگیری‌های مستمر و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف استانی بود و دانشگاه علوم پزشکی قم و مرکز اورژانس با همراهی استانداری، مدیریت بحران استان، شورای اسلامی شهر، شهرداری قم، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و سایر دستگاه‌های مرتبط در این زمینه همکاری کردند.



پرورش مسعود با اشاره به نحوه آغاز فعالیت مجدد این مجموعه بیان کرد: در مرحله نخست، یک دستگاه موتورلانس در پایگاه مستقر شده و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی از این طریق از سر گرفته شده است.



وی تصریح کرد: تکمیل و توسعه ظرفیت عملیاتی پایگاه نیز به‌صورت تدریجی و متناسب با نیازهای موجود و الزامات خدمت‌رسانی دنبال می‌شود تا امکان ارائه خدمات گسترده‌تر در این محدوده فراهم شود.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قم با اشاره به اهمیت استقرار نیروهای امدادی در نقاط پرتردد شهری خاطرنشان کرد: بازگشت این پایگاه به چرخه خدمت، علاوه بر تقویت امکان پاسخگویی سریع به حوادث و فوریت‌های پزشکی، در ارتقای آمادگی برای مدیریت تجمعات انبوه نیز نقش دارد.



هماهنگی دستگاه‌ها برای تقویت آمادگی امدادی ادامه دارد



پرورش مسعود همچنین راه‌اندازی مجدد پایگاه اورژانس حرم مطهر را در چارچوب تقویت الزامات پدافند غیرعامل و افزایش تاب‌آوری خدمات حیاتی ارزیابی کرد و گفت: آمادگی برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در مراکز مهم و پرتردد، بخشی از الزامات مدیریت بحران و حفظ پایداری خدمات امدادی به شمار می‌رود.



وی بر ضرورت استمرار تعامل و همکاری میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و افزود: همراهی مجموعه‌های حوزه سلامت، مدیریت شهری، مدیریت بحران، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و دیگر نهادهای استانی می‌تواند زمینه تقویت زیرساخت‌های پاسخ سریع اورژانس را در نقاط راهبردی استان فراهم کند.



بازگشت پایگاه اورژانس حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به چرخه خدمت، با استقرار اولیه موتورلانس آغاز شده و تکمیل ظرفیت آن متناسب با نیازهای عملیاتی در مراحل بعدی دنبال خواهد شد.