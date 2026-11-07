به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: ما در برابر همه شهدای ملت خود متعهد می شویم که از قاتل کودکان و زنان، «شاخ شیطان» (عربستان)انتقام بگیریم.

وی افزود: ما شاخ شیطان را به خاطر جنایاتش علیه مردم یمن مجازات خواهیم کرد.

او گفت: «شاخ شیطان»، بازارها و منازل مسکونی را هدف قرار می‌دهد، همانطور که صهیونیست‌ها انجام می‌دهند.

این در حالی است سخنگوی بهداشت یمن اعلام کرد: در جنایت دشمن سعودی علیه مناطق مسکونی در روستای الشریه در شهر بنی حشیش در صنعا ۲۵ نفر به شهادت رسیده و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.