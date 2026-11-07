به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر شنبه در بیست و یکمین جشنواره امتنان کردستان، بخش تعاون را یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: این بخش بر اساس قانون اساسی از جایگاه ویژه‌ای در ساختار اقتصادی کشور برخوردار است و با توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و انسانی کردستان افزود: پیشینه غنی فرهنگی و ارزش‌های ریشه‌دار اجتماعی در این استان، زمینه مناسبی برای گسترش فرهنگ کار جمعی، مشارکت و همکاری فراهم کرده است.

استاندار کردستان با اعلام آمادگی مدیریت استان برای پشتیبانی از برنامه‌های حوزه تعاون، بیان کرد: حمایت از فعالان این عرصه و تقویت تعاونی‌ها از اولویت‌هایی است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تعامل دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد شد.

لهونی ابراز امیدواری کرد با تقویت روحیه همدلی و همکاری میان بخش‌های مختلف، زمینه موفقیت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم استان فراهم شود.

وی در پایان از تلاش‌های مجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان و فعالان این حوزه قدردانی کرد.

توسعه کردستان در گرو فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و اصلاح فرهنگ کار است

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم، فرهنگ کارمندمحوری و ضعف روحیه کارآفرینی را از موانع توسعه کردستان دانست و گفت: تحقق توسعه پایدار استان نیازمند پیگیری جدی مطالبات حوزه اقتصاد مرز، تأمین منابع آب، تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت بخش تعاون است.

سالار مرادی اظهار کرد: این استان با برخورداری از هشت درصد منابع آب کشور، بیش از ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک و نیروی انسانی مستعد، ظرفیت‌های قابل توجهی برای تولید ثروت و رونق اقتصادی دارد که باید به فرصت‌های ملموس برای مردم تبدیل شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه فعالیت‌های مرزی، تبدیل اراضی دیم به آبی، تکمیل راه‌ها و راه‌آهن، برقراری پروازهای منظم فرودگاه سنندج و تقویت شهرک‌های صنعتی، خواستار توجه جدی مدیران به این مطالبات شد و گفت: سهم تعاونی‌های کردستان از منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون حتی به پنج درصد نمی‌رسد و این وضعیت نیازمند اصلاح است.

۲ هزار و ۱۵۴ تعاونی در کردستان فعالیت دارند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان نیز در این مراسم گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۱۵۴ تعاونی فعال و در دست اجرا در استان وجود دارد که با عضویت ۸۱ هزار نفر، زمینه اشتغال ۱۸ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

برهان صلواتی اظهار کرد: توسعه بخش تعاون نیازمند عبور از نگاه سنتی و حرکت به سمت مدیریت علمی، ساختارمند و مبتنی بر مشارکت واقعی مردم است؛ چراکه تعاونی‌ها علاوه بر نقش اقتصادی، در تقویت سرمایه اجتماعی و پایداری اشتغال نیز اثرگذار هستند.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش تعاونی‌های تخصصی افزود: ظرفیت این تشکل‌ها باید در حوزه‌هایی همچون صنعت، معدن، حمل‌ونقل، گردشگری، مسکن و کشاورزی به کار گرفته شود و تشکیل تعاونی‌های آب‌بران، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی می‌تواند ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان استان ایجاد کند.