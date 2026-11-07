به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد عصر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش مازندران با حضور استاندار، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نیروی انسانی در آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: با وجود چالش‌های موجود و برگزار نشدن آزمون استخدامی ماده ۲۸، از طریق برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت فرهنگیان شاغل و بازنشسته، نزدیک به ۴۶ هزار ساعت حق‌التدریس ساماندهی شد تا فعالیت آموزشی مدارس بدون وقفه ادامه یابد.

وی با اشاره به بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان استان افزود: مازندران در امتحانات نهایی پایه دوازدهم با چهار پله صعود از رتبه دهم به رتبه ششم کشور رسید و در پایه یازدهم نیز رشد ۴۴ صدم درصدی ثبت شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر ضرورت تداوم روند ارتقای شاخص‌های آموزشی تصریح کرد: برنامه «باران» با محوریت تحلیل نتایج امتحانات نهایی، شناسایی نقاط ضعف آموزشی و تقویت کیفیت یادگیری در دوره دوم متوسطه تدوین شده و در دستور کار قرار دارد.

کلبادی‌نژاد همچنین از پیشتازی مازندران در ثبت سفارش و توزیع کتاب‌های درسی خبر داد و گفت: با وجود تأخیر در تأمین برخی کتاب‌های فنی‌وحرفه‌ای به دلیل تغییر سرفصل‌ها، روند آموزش دانش‌آموزان با بهره‌گیری از منابع جایگزین استمرار یافته است.

وی در ادامه از واگذاری مسئولیت دبیری کارگروه ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش کشور به مازندران خبر داد و این موضوع را فرصتی برای تقویت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی در نظام تعلیم و تربیت دانست.

در ادامه این نشست، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با تأکید بر نقش محوری آموزش و پرورش در توسعه کشور اظهار کرد: توسعه واقعی از کلاس‌های درس آغاز می‌شود و تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند، مهم‌ترین زیرساخت پیشرفت پایدار است.

وی افزود: پیشرفت جامعه صرفاً با اجرای پروژه‌های عمرانی محقق نمی‌شود، بلکه خانواده، مدرسه و معلمان در پرورش نسل آینده و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان نقش اساسی دارند.

استاندار مازندران با بیان اینکه منابع اختصاص‌یافته به آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نباید هزینه تلقی شود، خاطرنشان کرد: این منابع سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای آینده کشور است و آثار آن در مسیر پیشرفت و آبادانی نمایان خواهد شد.