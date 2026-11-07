به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عدالتجو اظهار کرد: «سینا شکیبا»، دانش‌آموز توانمند پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک دبیرستان امام هادی (ع) شهرستان جوین این استان، موفق به کسب مدال طلای المپیاد هوش مصنوعی کشور شد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه المپیاد کشوری هوش مصنوعی به تازگی در تهران برگزار شده است، افزود: ۸۰ دانش‌آموز از سراسر کشور در این المپیاد شرکت کردند که هشت نفر موفق به کسب مدال طلا شدند و این تعداد هم اینک در باشگاه پژوهشگران جوان در حال آموزش برای تشکیل تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی ایران و شرکت در مسابقات جهانی این رشته هستند.

وی بیان کرد: این موفقیت ارزشمند، جلوه‌ای از استعداد، دانش، تلاش و پشتکار نسل جوان و ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان استان در عرصه فناوری‌های نوین است.

عدالتجو ادامه داد: کسب این مدال طلا علاوه بر افتخار علمی، برخورداری از امتیازات ویژه برای ورود به دانشگاه و انتخاب رشته و دانشگاه مطابق ضوابط مربوط به برگزیدگان المپیاد را نیز به همراه دارد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی ضمن تبریک این موفقیت غرورآفرین به سینا شکیبا، خانواده وی، مدیران و عوامل آموزشی دبیرستان امام هادی (ع) جوین و جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان استان گفت: امید است شاهد تداوم موفقیت‌های این دانش‌آموز شایسته و درخشش هرچه بیشتر استعدادهای علمی استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.

به گفته وی، در گذشته از شهرستان های سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه، دانش‌آموزان مدال‌آور در المپیادهای هوش مصنوعی از مدارس «سمپاد» استان داشتیم اما ویژگی شاخص کسب مدال طلا توسط سینا شکیبا این بوده است که برای اولین بار از منطقه محروم شهرستان جوین از دبیرستان نمونه دولتی این افتخار کسب شده است.