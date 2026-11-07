به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدار جمعی از استادان و پیشکسوتان هنر خوشنویسی و کتیبه‌نگاری با تولیت آستان مقدس مسجد جمکران که بعدازظهر شنبه برگزار شد، استاد علی رضاییان، استاد کریم عرب تهرانی و استاد علی معماریان به عنوان خادمان افتخاری این آستان معرفی شدند.

این دیدار با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران و با هدف بررسی راه‌های گسترش همکاری با هنرمندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر خوشنویسی در برنامه‌های فرهنگی و هنری این مجموعه برگزار شد.

در این نشست، استادان حاضر ضمن تشریح پیشینه فعالیت‌های هنری خود، دیدگاه‌ها و پیشنهادهایشان را درباره وضعیت خوشنویسی و کتیبه‌نگاری در مسجد جمکران بیان کردند و به طرح برخی انتقادها در زمینه کیفیت آثار و چگونگی استفاده از توان تخصصی هنرمندان پرداختند.

یکی از موضوعات مورد توجه در این گفت‌وگوها، ضرورت حضور پررنگ‌تر هنرمندان خوشنویس در تولید آثار مرتبط با فرهنگ مهدویت و تبیین معارف اهل‌بیت(ع) بود که در همین راستا، ظرفیت‌های انجمن خوشنویسان قم نیز برای همکاری با آستان مورد توجه قرار گرفت.

هنرمندان بر ارتقای کیفیت آثار تأکید کردند

برخی از پیشکسوتان خوشنویسی با اشاره به جایگاه و پیشینه هنر خوشنویسی در قم، خواستار توجه تخصصی‌تر به کتیبه‌های مسجد مقدس جمکران شدند و بر ضرورت ارتقای سطح کیفی این آثار و استفاده از تجربه و توان هنرمندان برجسته در طراحی و اجرای کتیبه‌ها تأکید کردند.

همچنین در این دیدار پیشنهادهایی برای برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای هنری با محوریت شخصیت و معارف امام زمان(عج) و مناسبت نیمه شعبان مطرح شد تا از ظرفیت خوشنویسی در تولید آثار و محصولات فرهنگی متناسب با این موضوعات بهره گرفته شود.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران نیز با استقبال از طرح دیدگاه‌ها و انتقادهای مطرح‌شده از سوی هنرمندان، بر اهمیت شنیدن نظرات تخصصی آنان در مسیر بهبود فعالیت‌های فرهنگی و هنری تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد در این نشست اظهار کرد: انتقادهای سازنده هنرمندان را برای اصلاح و ارتقای فعالیت‌ها می‌پذیریم و معتقدیم هنرمندان باید جایگاه شایسته خود را در برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی و هنری داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به نقش هنر در برقراری ارتباط با مخاطبان مختلف، هنر را یکی از ظرفیت‌های مؤثر برای انتقال مفاهیم و معارف دانست و بر ضرورت استفاده از توان هنرمندان در مسیر ترویج فرهنگ مهدویت تأکید کرد.

سه استاد خوشنویسی خادم افتخاری شدند

در پایان این نشست و در تجلیل از جایگاه و فعالیت‌های هنری استادان حاضر، نشان خادمی افتخاری آستان مقدس مسجد جمکران به استاد علی رضاییان، استاد کریم عرب تهرانی و استاد علی معماریان اهدا شد.

با اعطای این نشان، این سه چهره برجسته هنر خوشنویسی و کتیبه‌نگاری کشور به جمع خادمان افتخاری آستان مقدس مسجد جمکران پیوستند.