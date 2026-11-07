به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال تراکتور تبریز و خیبر خرم آباد از ساعت ۱۵:۳۵ امروز شنبه از هفته دوازدهم لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد که این بازی با پیروزی ۲ بر صفر میزبان تبریزی همراه بود. امیرحسین حسین زاده (۳۹ و ۴۸) گل‌های تراکتور را به ثمر رساند.

ترکیب تراکتور:

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، اودیل خامروبکوف(مهدی شیری-۱۲)، تیبور هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، محمد دانشگر، مهدی هاشم‌نژاد، مسعود زائرکاظمینی، تومیسلاو اشتراکال و امیرحسین حسین‌زاده.

ترکیب خیبر خرم‌آباد:

احسان مرادیان، عرفان قهرمانی، مسعود محبی، ابوذر صفرزاده، حمید حاجی آقایی(حسین شنانی-۳۸)، فردین یوسفی، اسماعیلی بابایی، سجاد دانایی، امیرحسین فارسی، علی خانزادی و عیسی مرادی.

تاخیر ۵ دقیقه ای برای توهین های تماشاگران

بازی امروز دو تیم در حالی پیگیری شد که حدود ۳ هزار تماشاگر منتسب به تراکتور در استادیوم حضور داشتند و عده ای از این افراد شعارهای تندی را علیه حکم کمیته انضباطی پس از لغو دیدار با ملوان و همچنین انزلی چی ها سر دادند. شعارهایی که وحید کاظمی اعلام کرد اگر قطع نشود بازی را آغاز نمی کند که همین موضوع باعث وقفه ۵ دقیقه ای در شروع بازی شد.

اخراج، گل، اخراج!

جواد نکونام در این بازی تصمیم گرفت تغییراتی را در ترکیب تیمش ایجاد کند تا شهریار مغانلو پس از هفته ها روی نیمکت این تیم بنشیند و تومسلاو اشتراکالی همراه با مسعود زائرکاظمینی در ترکیب قرار بگیرد. تصمیمی که نشان می داد جواد نکونام احتمالا تحت تاثیر هشدار باشگاه مبنی بر اخراج او گرفته باشد تا تیمش با شوک فنی وارد میدان شود.

تراکتور سعی کرد بازی ماشینی خود را با سیستم منظم و بدون خلاقیت فردی و تیمی از سر بگیرد. روندی که در همان دقایق ابتدایی با شوک سرخ ها همراه بود. اشتراکالی روی خطای غیر عمد پایش را تا صورت مدافع خیبر بالا اورد تا بازی خطرناک او در بازبینی صحنه توسط داور با استفاده از VAR تشخیص داده شود و این بازیکن در دقیقه ۸ از زمین اخراج شود.

کارت قرمزی که باعث شد نکونام بار دیگر دست به تغییر سیستم تیمش بزند و حسین زاده به تنهایی در خط حمله قرار بگیرد.

با این حال تراکتوری ها زیر بارش باران شدید و بهره مندی از شرایط جوی این شهر بازی را به خوبی مدیریت کردتا در دقیقه ۳۹ حسین زاده بهترین گلزن تاریخ این تیم در لیگ برتر روی پاس زائرکاظمینی توانست با شوت سرضرب خود گل نخست بازی را بزند.

خیبر پس از این گل هم حرفی برای گفتن نداشت و تنها خروجی تلاش انها برای خلق موقعیت، اخراج امیرحسین فارسی روی بی احتیاطی تکلی بود که روی پای حسینی بازیکن تراکتور زد تا نیمه اول با دومین کارت قرمزی که از جیب وحید کاظمی خارج می شد همراه باشد.

۱۰ دقیقه تاخیر به خاطر ال‌نینو

نیمه دوم این دیدار به دلیل بارش شدید باران با ۱۰ دقیقه تاخیر همراه شد تا جوی کاملا متفاوت در چمن ورزشگاه یادگار امام به وجود بیاد.

تراکتور با شروع مجدد ۴۵ دقیقه دوم بازی خیلی زود توانست از فاصله بین خط میانی و دفاع خیبر بار دیگر نهایت بهره را ببرد و هلیلوویچ روی پاس عمقی اش به حسین زاده باعث بریس مهاجم نوک تراکتوری ها در این بازی شود.

پس از این گل تلاش های خیبر با دفاع دولایه تراکتور راه به جایی نبرد تا اینکه پاس استثنایی اسماعیلی فردر دقیقه ۸۶ در اختیار حسین زاده قرار گرفت تا این مهاجم برای سومین بار تور دروازه مرادیان را به لرزه درآورد اما بازبینی صحنه خبر از حضور اسماعیلی فر در موقعیت آفساید داد تا این گل مردود اعلام شود.

تراکتور با این پیروزی صاحب ۲۳ امتیاز از ۱۱ مسابقه شود تا همچنان امید زیادی به قهرمانی در لیگ برتر داشته باشد. خیبر هم در یک نمایش ضعیف، شکست را متحمل شد تا رتبه نهم را با ۱۴ امتیاز حفظ کند. این برد نه تنها تراکتور به جمع مدعیان قهرمانی بازگرداند بلکه احتمالا حکم اخراج نکونام از سرمربیگری تراکتور را به تعویق انداخت!