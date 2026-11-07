سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه‌اندازی مراکز عرضه اقلام مصرفی و اساسی در هشت نقطه شهر کرمانشاه اظهار کرد: ایجاد این مراکز نتیجه همراهی و هم‌افزایی مدیریت ارشد استان، نهادهای امنیتی و مجمع نمایندگان است که با تلاش مشترک این مجموعه‌ها به مرحله اجرا رسیده است.

وی افزود: استقرار این مراکز در نقاط مختلف شهر با هدف آسان‌تر کردن دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز و اقلام اساسی انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت توجه بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی خود بیان کرد: در اجرای این طرح، حمایت از تولیدکنندگان بومی و شرکت‌های پخش فعال در استان و فراهم کردن زمینه حضور مؤثرتر آن‌ها در چرخه عرضه کالا در اولویت قرار دارد.

کریمی با تشریح رویکرد اقتصادی این طرح گفت: تلاش می‌شود اقلام اساسی با حداقل نرخ سود به دست مصرف‌کنندگان برسد و منافع عمومی و رفاه خانوارها محور اصلی فعالیت این مراکز باشد.

وی ادامه داد: حذف واسطه‌های غیرضروری و جلوگیری از شکل‌گیری هزینه‌های اضافی در فرایند توزیع، از اهداف راه‌اندازی این مراکز است تا شهروندان بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با شرایط مناسب‌تری تهیه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این طرح با تکیه بر ظرفیت تولیدکنندگان و شبکه توزیع استان دنبال می‌شود و هدف نهایی آن کمک به تأمین اقلام مورد نیاز مردم و ایجاد آرامش خاطر در سبد مصرفی خانوارهاست.