به گزارش خبرنگار مهر، کامران ملکی با اشاره به شرایط ناپایدار جوی و صدور هشدار قرمز هواشناسی اظهار کرد: با هدف پیشگیری از خطرات ناشی از سیلاب و روان‌آب‌های احتمالی، بازدید میدانی از نقاط حساس و حادثه‌خیز محور مواصلاتی امام‌زاده داود (ع) به صورت دقیق انجام شد.

وی افزود: در این ارزیابی، میزان آمادگی و نحوه استقرار نیروهای راهداری، دهیاری‌ها، منابع طبیعی و سایر نهادهای خدمات‌رسان مورد رصد قرار گرفت تا در صورت بروز هرگونه حادثه، اقدامات پیشگیرانه با سرعت و دقت لازم اجرا شود.

بخشدار کن با تاکید بر لزوم هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید در ساعات آینده، تمامی عوامل امدادی و عملیاتی در این محدوده کوهستانی در حالت آماده‌باش کامل به سر می‌برند.