به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری‌لاکه عصر شنبه با اشاره به اجرای طرح ویژه تشدید نظارت بر کارخانه‌های فرآوری و روغن‌کشی زیتون اظهار کرد: در ادامه این طرح، بازرسی‌های سرزده از تعدادی از واحدهای فعال شهرستان رودبار با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط انجام شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار افزود: در این بازدیدها، خطوط تولید، کیفیت فرآورده‌ها، مستندات و مجوزهای فعالیت واحدها و همچنین میزان رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی و قانونی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای فرآوری زیتون تصریح کرد: این نظارت‌ها با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت فرآورده‌های زیتون، ساماندهی فعالیت واحدهای تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار انجام می‌شود.

گفتنی است شهرستان رودبار با برخورداری از ۱۰ واحد روغن‌کشی با ظرفیت اسمی ۲۴ هزار تن و حدود ۱۰۰ واحد فرآوری سنتی، نیمه‌مدرن و مدرن با ظرفیت ۱۲ هزار تن، از قطب‌های مهم تولید و فرآوری زیتون در استان گیلان و کشور به شمار می‌رود.