به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت، عصر شنبه با اشاره به احتمال بارش‌های شدید، آب‌گرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و رانش زمین اظهار کرد: با توجه به هشدار نارنجی هواشناسی، تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شهرستان باید با آمادگی کامل برای مدیریت شرایط جوی پیش‌رو اقدام کنند.

فرماندار رودبار افزود: مدیران دستگاه‌ها باید ضمن آماده‌باش نیروها و تجهیزات، نسبت به شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز، پاک‌سازی دهانه پل‌ها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی و آماده‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات امدادی اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی تصریح کرد: بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، راهداری، پلیس، جمعیت هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با هماهنگی مدیریت بحران، آمادگی لازم را برای مقابله با حوادث احتمالی داشته باشند.

پورحضرت ادامه داد: لازم است شهروندان از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، حضور در ارتفاعات و مسیرهای کوهستانی پرخطر و انجام سفرهای غیرضروری در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند و هشدارهای رسمی هواشناسی و مدیریت بحران را جدی بگیرند.

وی در پایان پیشگیری و آمادگی را مهم‌ترین اولویت مدیریت بحران دانست و بیان کرد: صیانت از جان و مال شهروندان نیازمند همکاری مردم و حضور به‌موقع و هماهنگ دستگاه‌های مسئول است.