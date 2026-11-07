به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر شنبه در نشست جمع‌بندی سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به بم و با حضور نماینده ویژه رئیس‌جمهور در پیگیری مسائل خودروسازی، گفت: طی دو سال گذشته استان کرمان با مسائل مختلفی در حوزه خودروسازی مواجه بوده و همه مجموعه استان برای حمایت از این صنعت به میدان آمده‌اند.

وی با اشاره به اخذ بیش از ۱۰ مصوبه حمایتی از سوی شورای تأمین و شورای دستگاه‌های نظارتی استان کرمان در حوزه‌های خودرو، گمرک، صادرات، تهاتر و قیمت‌گذاری با هدف اصلاح فرایندها، افزود: برای جلب توجه رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان به مشکلات منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، پیگیری‌های متعددی انجام شده است.

طالبی، با اشاره به برگزاری دو جلسه با خودروسازان در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تصریح کرد: این جلسات به پیگیری موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر شد، اما متأسفانه مصوبات مربوط به آن همچنان اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه جلسات و مکاتبات متعددی در این زمینه انجام شده، اما دستاورد قابل‌توجهی نداشته است، گفت: ضروری است همه مسئولان ذی‌ربط در جلسه‌ای با حضور دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مسائل این حوزه از جمله تخصیص ارز و قیمت‌گذاری را بررسی و برای آن‌ها راهکار ارائه کنند.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به بازدید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از مجموعه‌های خودروسازی در بم، ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های لازم، مرکز نوآوری خودرو در استان و شهر بم تأسیس شود و طرح‌های نوآورانه این مجموعه‌ها مورد پشتیبانی قرار گیرد.