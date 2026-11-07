به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی عصر شنبه در آیین تجلیل از واحدهای منتخب صنعتی و معدنی استان مرکزی اظهار کرد: جهاد علمی، فنی، اقتصادی، خودکفایی، پیشرفت، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای رفاه اجتماعی و احیای سرمایه‌های انسانی، مردمی و ملی از ابعاد مختلف تلاش برای پیشرفت و سربلندی کشور به شمار می‌روند.

وی افزود: ایران، سرزمین مردان بزرگ، خدمتگزاران برجسته و شخصیت‌های کم‌نظیری است که با تکیه بر فرهنگ علوی و فاطمی، عزت، شرافت، عدالت‌خواهی، غیرت و مردانگی را در جامعه زنده نگه داشته‌اند و پاسداری از این میراث ارزشمند و تلاش برای اعتلای ایران اسلامی، مسئولیتی بزرگ است که به همت، فداکاری و مجاهدت شبانه‌روزی نیاز دارد.

آیت الله دری نجف آبادی تصریح کرد: رفتارهای سلطه‌جویانه و حمایت از جنایت‌های رژیم صهیونیستی، اعتبار و جایگاه بین‌المللی آمریکا را با آسیب جدی مواجه کرده است‌ و امروز در کشورهای مختلف و در مجالس، پارلمان‌ها و محافل سیاسی جهان، مخالفت با جنایت‌های این رژیم و انتقاد از سیاست‌های آمریکا بیش از گذشته آشکار شده و افکار عمومی جهان نسبت به این رویکردها حساسیت نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: تجربه قراردادها و توافق‌های گذشته، از جمله تعهداتی که پس از تسخیر لانه جاسوسی مطرح شد و همچنین روند اجرای برجام، نشان داده است که طرف‌های غربی بارها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. حمایت از جریان‌های معاند، تحریم‌های گسترده، مسدود نگه‌داشتن منابع مالی و ایجاد محدودیت در مسیر پیشرفت کشور، بخشی از رفتارهایی است که بی‌اعتمادی به آمریکا و قدرت‌های سلطه‌گر را تقویت کرده است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تاکید کرد: دشمنان تصور می‌کردند با فشارهای نظامی و اقتصادی و وارد کردن خسارت‌های انسانی و زیرساختی، می‌توانند اراده ملت ایران را تضعیف کنند؛ اما ایستادگی مردم و تلاش نیروهای کشور نشان داد که ایران از ظرفیت و توانمندی قابل توجهی برای عبور از این شرایط برخوردار است. این پایداری باید در عرصه‌های اقتصادی، علمی، صنعتی و فناوری نیز با قدرت ادامه پیدا کند.

ضرورت اجرای عملی رهنمودهای امیرالمؤمنین(ع) در حمایت از تولید

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به فرمان امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر، این منشور را مجموعه‌ای ارزشمند از رهنمودهای حکمرانی و اداره جامعه دانست و گفت: در این فرمان نورانی، علاوه بر موضوعاتی همچون کشاورزی، به تجارت، صنعت و بازرگانی نیز توجه ویژه شده است. آموزه اصلی این بخش آن است که حکومت باید با سیاست‌گذاری حکیمانه، تسهیل امور و گره‌گشایی از مشکلات، زمینه فعالیت و پیشرفت مردم را فراهم کند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی افزود: بر اساس این رهنمودها، دولت باید حامی و تسهیل‌گر بخش‌های اقتصادی و تولیدی باشد، نه اینکه خود را در جایگاه تصدی‌گر و رقیب فعالان اقتصادی قرار دهد. وظیفه دستگاه‌های اجرایی آن است که با برنامه‌ریزی درست و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی، مسیر فعالیت صنعتگران، کشاورزان، بازرگانان، سرمایه‌گذاران و صاحبان فناوری را هموار کنند تا آنان بتوانند با انگیزه و اطمینان بیشتری در مسیر تولید و پیشرفت گام بردارند.

وی تصریح کرد: دسترسی پایدار به انرژی، برق، گاز، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی، مواد اولیه، منابع معدنی، محصولات پتروشیمی و نفتی، فولاد، آهن، آلومینیوم و دیگر نهاده‌های مورد نیاز تولید، باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد. امکانات و ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف نیز باید به‌صورت هماهنگ و هم‌افزا در خدمت یک راهبرد بلندمدت و پایدار برای توسعه کشور قرار داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: باید مشخص باشد منابع بانکی و ارزی کشور در چه مسیری هزینه می‌شود و چه سهمی به صنعت، معدن، نفت، گاز، پتروشیمی، فناوری و افزایش بهره‌وری اختصاص می‌یابد. منابع ارزی و مالی کشور باید مانند خون در پیکره جامعه، برای تأمین نیازهای واقعی و تقویت توان تولیدی به جریان درآید و تنها صرف فعالیت‌هایی شود که ارزش افزوده و منفعت پایداری برای اقتصاد ملی ایجاد نمی‌کنند.

ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و حضور در بازارهای جهانی

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با انتقاد از ضعف حضور برخی صنایع کشور در بازارهای بین‌المللی گفت: تولیدکنندگان ایرانی باید علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، به فکر رقابت در بازارهای جهانی و توسعه صادرات باشند. در حوزه‌هایی مانند صنایع دیجیتال، تلفن همراه، خودروسازی و فناوری‌های پیشرفته، ظرفیت‌های کشور باید به‌گونه‌ای تقویت شود که محصولات ایرانی قابلیت رقابت و حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی را داشته باشند.

وی افزود: در بازدیدهای خارجی، نمونه‌هایی از توانمندی‌های صنعتی و فناوری کشورهای دیگر مشاهده شده است که نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، نوآوری و اراده جدی می‌توان به دستاوردهای بزرگ رسید. صنعت خودروسازی کشور نیز باید به سمت تولید محصولات باکیفیت، مشارکت‌های مؤثر و صادرات حرکت کند و سهم مشخصی از برنامه‌های خود را به بازارهای خارجی اختصاص دهد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: استفاده از منابع ملی، بازارها و فرصت‌های ارزی باید در جهت منافع کشور و مردم باشد و هرگونه بهره‌برداری نادرست از منابع و امکانات عمومی، در نهایت به منافع ملی آسیب می‌زند که باید از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فناوری، افزایش تولید، ارتقای کیفیت و تقویت جایگاه اقتصادی ایران استفاده کرد.

وی ادامه داد: استان مرکزی از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صنعت، تولید، فناوری و صنایع دستی برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی و همکاری مسئولان استان، زمینه معرفی این توانمندی‌ها در رویدادها و بازارهای بین‌المللی فراهم شود.

فعالان اقتصادی، سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: بخش بزرگی از پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور حاصل تلاش همین مجموعه‌ها و نیروی انسانی پرتلاش است. فعالان اقتصادی و تولیدی با فعالیت در داخل و خارج از کشور، در حوزه‌های صنعت، فناوری، تجارت، امور مالی و بانکی، نقش مهمی در تأمین منافع ملی، تقویت امنیت و اقتدار اقتصادی، ایجاد رفاه و آبادانی کشور دارند.

وی افزود: مسئولان باید در خدمت این بخش باشند تا فعالان اقتصادی نیز بتوانند با تقویت تولید و ارائه خدمات، به کل جامعه خدمت کنند و رابطه دولت و بخش خصوصی باید بر پایه همکاری، اعتماد و حمایت متقابل باشد.

تصمیم‌گیری با مشورت و توجه به مسائل مناطق مختلف کشور

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به ضرورت استفاده از نظرات فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران در تصمیم‌گیری‌ها گفت: مسئولان باید زمینه حضور و بیان دیدگاه‌های نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را فراهم کنند و با شنیدن مسائل و مشکلات آنان، تصمیم‌های دقیق و حکیمانه بگیرند.

وی افزود: رسیدگی به مشکلات مناطق مختلف کشور نباید تنها به مرکز محدود شود؛ مسائل استان‌ها و مناطق دورتر، از جمله شرق و غرب کشور و استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، باید با جدیت دنبال شود. مسئولان و نمایندگان مجلس وظیفه دارند با حضور در میان مردم و فعالان هر منطقه، مسائل را از نزدیک بررسی و برای حل آنها تلاش کنند. این مسئولیت با چند جلسه و گفت‌وگوی مقطعی به پایان نمی‌رسد و به پیگیری مستمر و همت مضاعف نیاز دارد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تاکید کرد: مسئولیت هر نماینده و هر مدیر، فراتر از مسائل جزئی و حاشیه‌ای است و باید منافع کل کشور و مصالح عمومی را در نظر بگیرد. امروز کشور همچون کشتی بزرگی در اقیانوس پرتلاطم جهان قرار دارد و همه باید برای حفظ، پیشرفت و سربلندی آن احساس مسئولیت کنند.

وی گفت: قانون صرفاً به متنی در کتابخانه‌ها تبدیل نمی شود، بلکه باید زمینه اجرای آن فراهم باشد. اگر در مسیر اجرا نیاز به اصلاح قانونی وجود دارد، باید با سرعت و نگاه کارشناسی اقدام شود؛ اما در کنار قانون‌گذاری، آنچه اهمیت اساسی دارد، همت بلند، تدبیر، هنر مدیریت، همکاری و تلاش مستمر مسئولان و فعالان اقتصادی است تا با رفع مشکلات، تقویت تولید ملی و توسعه ظرفیت‌های کشور، مسیر پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی هموار شود.