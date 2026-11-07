به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جشن‌پرور عصر شنبه به همراه شهردار شاهو از پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری این شهر بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای طرح‌های بهسازی و آسفالت معابر قرار گرفت.

این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان در حال اجراست و بخش‌های مختلفی از زیرساخت‌های شهری شاهو را در بر می‌گیرد.

اجرای عملیات آسفالت معابر از جمله طرح‌های پیش‌بینی‌شده در این مجموعه است که با هدف بهبود وضعیت تردد و ارتقای کیفیت معابر شهری دنبال می‌شود.

ساماندهی و هدایت آب‌های سطحی برای پیشگیری از آب‌گرفتگی، سنگ‌فرش و بتن‌فرش کوچه‌ها و همچنین احداث و بهسازی پارکینگ محوطه اداری، دیگر بخش‌های این پروژه‌های عمرانی را تشکیل می‌دهد.

فرماندار روانسر در جریان این بازدید، توسعه زیرساخت‌های شهری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی را از موضوعات مهم مدیریت شهری دانست و اجرای این طرح‌ها را در بهبود معابر، افزایش ایمنی تردد و زیباسازی شهر مؤثر ارزیابی کرد.

جشن‌پرور ضمن قدردانی از اقدامات شهرداری شاهو برای رفع مشکلات زیرساختی و بهبود خدمات شهری، بر ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.

وی همچنین تکمیل طرح‌ها در زمان‌بندی مقرر و توجه به مطالبات شهروندان را مورد تأکید قرار داد.