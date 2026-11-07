به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی در پی صدور هشدارهای هواشناسی و احتمال وقوع بارش‌های سیل‌آسا، به‌صورت میدانی از محدوده رودخانه شادچای در خیرآباد پایین بازدید کرد. این بازدید با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات و دبیر مدیریت بحران فرمانداری انجام شد.

فرماندار بهارستان در این بازدید با اشاره به ضرورت آمادگی برای مقابله با خطرات احتمالی سیلاب اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید و احتمال افزایش حجم روان‌آب‌ها، تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی شهرستان باید در حالت آماده‌باش کامل باشند تا اقدامات لازم برای مدیریت شرایط احتمالی به انجام برسد.

وی افزود: پایش مستمر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، بررسی نقاط حادثه‌خیز، پاک‌سازی مسیر عبور آب و رفع موانع احتمالی از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود تا از بروز هرگونه خسارت جانی و مالی پیشگیری به عمل آید.

شرفی در پایان ضمن تأکید بر هماهنگی کامل اعضای ستاد مدیریت بحران و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای واکنش سریع در شرایط اضطراری، از دستگاه‌های مسئول خواست تا هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و اقدامات پیشگیرانه را در زمان مقرر به سرانجام برسانند.