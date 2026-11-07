به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر اسماعیلی، عصر شنبه در مراسم بدرقه جمعی از بانوان به اردوی راهیان نور، با اشاره به نقش پیامبران الهی در مقابله با ظلم و استبداد اظهار کرد: رسالت اصلی پیامبران، هدایت بشر و آگاه‌سازی مردم برای شناخت مسیر حق بوده است؛ چراکه در طول تاریخ، حاکمان مستبد همواره در برابر تحقق این هدف ایستادگی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه آگاهی و بصیرت مردم در مقابله با ظلم و استبداد نقش اساسی دارد، افزود: انقلاب اسلامی نیز با همین هدف و برای ارتقای آگاهی و بصیرت مردم شکل گرفت تا جامعه بتواند با شناخت و اراده خود، مسیر درست را انتخاب کند.

اسماعیلی با اشاره به اهمیت برگزاری اردوهای راهیان نور تصریح کرد: حضور در مناطق عملیاتی و آشنایی با محل جانفشانی و ایثارگری رزمندگان، فرصتی برای زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده است.



راهیان نور فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سنندج با تأکید بر اینکه بسیاری از نسل امروز دوران دفاع مقدس را تجربه نکرده‌اند، گفت: تداوم برنامه‌های مرتبط با حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس موجب شده است فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های بعد منتقل شود و در بزنگاه‌های مختلف، زمینه‌ساز ایستادگی و مقاومت مردم باشد.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: باورها و اعتقادات مردم ایران و فرهنگ ایثار و شهادت که نسل به نسل منتقل شده، از عوامل مهم تقویت روحیه استقامت در برابر دشمنان بوده است.

اسماعیلی با بیان اینکه جهاد تنها به حضور در میدان نبرد و در دست گرفتن سلاح محدود نمی‌شود، عنوان کرد: صبر و استقامت مردم در برابر مشکلات اقتصادی، گرانی‌ها، مسائل فرهنگی و معیشتی نیز جلوه‌ای از جهاد و ایستادگی است.

وی در پایان از بانوان حاضر در این اردو خواست از فرصت سفر راهیان نور برای کسب معنویت، آشنایی بیشتر با رشادت‌های رزمندگان و بهره‌گیری از ارزش‌های دفاع مقدس استفاده کنند و ابراز امیدواری کرد این سفر با سلامتی و دستاوردهای معنوی برای شرکت‌کنندگان به پایان برسد.