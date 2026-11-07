به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در تماس تلفنی با آیت‌الله محسن وحید خراسانی، فرزند حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع عظام تقلید، ضمن جویا شدن از وضعیت سلامت و روند درمان این مرجع عالی‌قدر، برای ایشان سلامتی، شفای عاجل و بهبودی کامل مسئلت کرد.

رئیس‌جمهور در این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن آرزوی سلامتی برای حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، در جریان آخرین وضعیت درمان و شرایط جسمانی ایشان قرار گرفت.

پزشکیان همچنین با تأکید بر جایگاه والای مراجع عظام تقلید و نقش ارزشمند آنان در هدایت معنوی و دینی جامعه، از درگاه خداوند متعال، سلامتی و عافیت کامل این مرجع عالی‌قدر را خواستار شد.