خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی: در نگاه عمومی، عرصه سیاسی کشور عمدتاً به دو جریان شناخته‌شده اصولگرا و اصلاح‌طلب تقسیم می‌شود؛ حال آنکه در کنار این دو جریان سنتی، طیف دیگری از فعالان و تشکل‌های سیاسی با عنوان «مستقلین» همواره در عرصه‌های مختلف سیاسی، از مجلس شورای اسلامی گرفته تا شوراهای اسلامی شهر و روستا، حضور و نقش‌آفرینی کرده‌اند. جریانی که با تأکید بر استقلال سیاسی،منویات مقام معظم رهبری و فعالیت در چارچوب قانون اساسی، خود را مستقل از دو جناح مرسوم سیاسی تعریف می‌کند و پیگیری منافع ملی، اعتلای کشور و تقویت ظرفیت‌های ملی را در دستور کار دارد.

حامیان این رویکرد معتقدند تقویت جریان مستقلین می‌تواند با گسترش دامنه رقابت‌های سیاسی، زمینه حضور و مشارکت طیف‌های متنوع‌تری از جامعه در انتخابات را فراهم کند و در نهایت به تقویت سرمایه اجتماعی بینجامد؛ موضوعی که در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و در شرایط خاص سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

در این راستا فرصتی پیش آمد تا با حشمتیان رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان، رئیس ادوار خانه احزاب ایران، دبیرکل حزب مستقل و اعتدال ایران، عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، نایب‌رئیس اول خانه احزاب و عضو هیئت‌رئیسه کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، به گفتگو بنشینیم.

این فعال سیاسی که در جریان جنگ تحمیلی سوم و در پی شهادت همسرش، یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های شخصی زندگی خود را پشت سر گذاشته، همچنان در سوگ این فقدان به سر می‌برد و در روزهای اخیر کمتر به انجام گفت‌وگوهای رسانه‌ای تن داده است؛ با این حال، دعوت خبرگزاری مهر را پذیرفت تا در این گفت‌وگو، دیدگاه‌ها و مواضع خود را درباره مهم‌ترین مسائل روز کشور، تحولات سیاسی و چشم‌انداز فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی تشریح کند.

جنگ تحمیلی سوم و شرایط امنیتی کشور، حضور مردم در میدان، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، چالش‌های اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین آرایش و ائتلاف‌های احتمالی احزاب و جریان‌های سیاسی پیش از برگزاری انتخابات شوراها، از جمله محورهایی است که در گفت‌وگوی تفصیلی خبرگزاری مهر با «قدرتعلی حشمتیان» به بحث و بررسی گذاشته شد.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

*با توجه به شرایط خاص کنونی کشور، فشارهای خارجی و وضعیت نه جنگ و نه صلح، باید اتحاد مقدس را حفظ کنیم و اختلافات سیاسی و جناحی را تا حد امکان کنار بگذاریم و همه از جمله احزاب و جناح های سیاسی، حول یک محور باشیم که آن محور، رهبری است. در این خصوص بفرمایید.

جناح‌های‌ مختلف سیاسی، اصولگراها، اصلاح‌طلبان، مستقلین و اعتدال‌گرایان، همگی پشت سر مقام معظم رهبری هستند و گوش به فرمان ایشان هستند کشور ما بعد از شهادت قائد شهیدمان وضعیت دیگری پیدا کرده است؛ زیرا بعد از اینکه آن عزیز و بزرگوار را به شهادت رساندند و بعد از اینکه فرماندهان بزرگ و نامی کشور را آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب کودک‌کش، آمدند و به شهادت رساندند، وضعیت ما با آن زمان بسیار متفاوت شده است.

در گذشته ما زمانی در کشور شاهد رقابت جناح‌های سیاسی با یکدیگر بودیم، اما در حال حاضر این رقابت، چه در خانه احزاب، چه در مجلس و چه در صحنه سیاسی کشور، به رفاقت تبدیل شده است.

بنده نیز به عنوان مشاور عالی ستاد جناب آقای دکتر پزشکیان همچنان و مرتباً هم با ایشان ملاقات دارم و بعضاً به ایشان مشاوره می‌دهم و بارها خدمت ایشان هم گفتم که درست است مشکلات عدیده‌ای در جامعه ما وجود دارد، اما یک نکته مثبت نیز در این میان وجود دارد و آن اینکه جناح‌های مختلف سیاسی، اصولگراها، اصلاح‌طلبان، مستقلین و اعتدال‌گرایان، همگی پشت سر مقام معظم رهبری هستند و گوش به فرمان ایشان هستند.

از طرفی نیز از وضعیت مذاکره، در جایی که مسئولان ما صلاح بدانند، حمایت می‌کنند و در جایی هم که بحث میدانی مطرح باشد، کارکرد احزاب کشور نیز مانند دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، اثربخش بوده و با یکدیگر تفاهم دارند، لذا معتقدم با توجه به وضعیت موجود، آنچه اهمیت دارد این است که در حال حاضر به حمدالله در میدان، مردم حضور داشته و جمع هستند. مذاکره نیز کار خودش را پیش می‌برد و میدان هم حرکت خودش را ادامه می‌دهد. یعنی این سه حرکت در کنار هم هستند. از طرفی سران قوا و مسئولان نظام و همچنین در رده بالا، مقام معظم رهبری، با هدایتی که داشته‌اند، فعلاً به لطف خداوند متعال اختلافات به آن صورت وجود ندارد که باعث تضعیف نظام و جامعه شود.

*آیا می‌توان گفت در حال حاضر شاهد یک اتحاد مقدس چندوجهی هستیم که میان مسئولان، مردم و همچنین جناح‌های سیاسی شکل‌گرفته است؟

اگر مردم متحد نبودند و اختلافات در میان مردم، مسئولان، فرماندهان و جامعه ما مشهود بود، قطعاً آمریکا و اسرائیل نیز سوءاستفاده می‌کردند بله، همین‌طور است و به همین شکل نیز پیش می‌رود، زیرا همان‌طور که می‌دانیم، در میدان، فرماندهان نظامی حرکت‌هایی انجام می‌دهند و مردم نیز در خیابان از این اقدامات حمایت می‌کنند. احزاب و تشکل‌ها هم به‌صورت سیاسی حمایت می‌کنند و مذاکره نیز که انجام می‌شود، بدون نظر رهبری نخواهد بود.

نظر رهبری و مواضعی که سران قوا، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست خارجی ما مطرح می‌کنند، با هماهنگی انجام شده است؛ یعنی هیچ‌کدام از این مسائل بدون هماهنگی با رهبری نبوده و نخواهد بود و نمی‌تواند باشد.

به همین دلیل، دعوتی که ایشان به وحدت و همدلی کردند، اثرگذار و نتیجه‌بخش بوده است. ملاقات‌های اخیر سران قوا با رهبری، فرماندهان نظامی با رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با رهبری و همچنین نامه‌ها و پیام‌هایی که خود رهبری صادر کردند، در وحدت، اتحاد و همدلی مردم مؤثر بوده است.

بنابراین، بحث هماهنگی چندوجهی در کشور را رهبری پیش می‌برند و مسئولان، مردم، فرماندهان نظامی، گروه‌های سیاسی و مذاکره‌کنندگان نیز قطعاً آنچه را که مصلحت نظام است، پیش می‌برند.

در حال حاضر باید آمریکا شروط ما را بپذیرد؛ به‌خاطر اینکه مردم ما عقب‌نشینی نکرده‌اند و نخواهند کرد، چون با هم بوده و متحد هستند، زیرا اگر مردم هم متحد نبودند و اختلافات در میان مردم، مسئولان، فرماندهان و جامعه ما مشهود بود، قطعاً آمریکا و اسرائیل نیز سوءاستفاده می‌کردند، اما در حال حاضر حرف اول را مردم می‌زنند و به همین دلیل با مسئولان هماهنگ هستند.

*نقش احزاب را در شرایط فعلی، برای حفظ این اتحاد مقدس و اتحاد مقدس چندوجهی و جلوگیری از دوقطبی‌سازی چگونه می‌بینید؟ به‌خصوص اینکه کارکرد واقعی احزاب در نظام اسلامی باید رقابت برای خدمت به مردم باشد، نه رقابت برای کسب قدرت صرفاً به‌خاطر قدرت.

در حال حاضر حدود ۱۴۶ حزب در سطح کشور داریم که حدود ۹۵ حزب از آن‌ها ملی و بقیه به‌صورت استانی هستند. در خانه احزاب با یکدیگر هماهنگ هستیم؛ ما ۲۱ نفر هستیم، ۷ نفر اصولگرا، ۷ نفر اصلاح‌طلب و ۷ نفر مستقلین و اعتدال‌گرایان باید عرض کنم احزاب کشور در راستای مصلحت نظام حرکت می‌کنند. در حال حاضر شاهدیم که انتخابات شوراها حدود یک سال و خرده‌ای به عقب افتاد و این یکی از مواردی بود که احزاب پای کار بودند و به همین دلیل هیچ اعتراضی نکردند؛ به‌خاطر اینکه مصلحت نظام بر این بوده است.

از سویی در حال حاضر حدود ۱۴۶ حزب در سطح کشور داریم که حدود ۹۵ حزب از آن‌ها ملی و بقیه به‌صورت استانی هستند. در خانه احزاب با یکدیگر هماهنگ هستیم. ما ۲۱ نفر هستیم؛ هفت نفر اصولگرا، هفت نفر اصلاح‌طلب و هفت نفر مستقلین و اعتدال‌گرایان. در شورای مرکزی خانه احزاب نیز ۲۱ نفره نیز یک سال اصولگراها با انتخابات و رأی‌گیری، رئیس خانه احزاب می‌شوند، یک سال اصلاح‌طلبان با رأی‌گیری بین خودشان و یک سال نیز مستقلین و اعتدال‌گرایان با رأی‌گیری بین کاندیداهای خودشان انتخاب می‌شوند و کارها را نیز به‌خوبی پیش برده‌اند.

حتی من در سفری که چندی پیش به‌اتفاق اعضای شورای مرکزی و جمعی از اعضای شورای مرکزی خانه احزاب به چین داشتیم و ملاقات‌هایی که با وزیر بین‌الملل، وزیر امور خارجه و مسئولان چینی و مسئولان حزب کمونیست داشتیم، بر این موضوع تأکید کردم و گفتم در کشور ما همه احزاب در کنار هم برای حفظ نظام، حفظ مملکت و حفظ آب‌وخاک در کنار هم هستند و از مردم جدا نیستند. احزاب خود مردم هستند و مردم هم پای کار هستند؛ بنابراین احزاب نیز بدون اختلاف پای کار هستند، لذا در حال حاضر اکثر مباحث ما رقابت برای پیشبرد امور نظام و امور مملکت و اتحاد، وحدت و همدلی مسئولان، مردم و احزاب کشور است.

رقابت سالم برای کسب قدرت سالم نیز وجود دارد. قدرت سالمی که می‌گویند، زمانی است که یک نفر انتخاب می‌شود و بقیه جریان‌ها از او حمایت می‌کنند. این را رقابت سالم می‌گویند که وجود دارد. ما اکنون ملاحظه می کنیم که مثلاً دولت در اختیار اصلاح‌طلبان است، مجلس در اختیار اصولگراهاست و ارگان‌ها و نهادها نیز به طرق مختلف در اختیار جریان‌های مختلف بوده و هست و همه با هم کنار می‌آیند. یعنی هماهنگی بین سران قوا به‌خوبی مشاهده می‌شود.این در حالی است که در حال حاضر کل ارکان کشور توسط مردم انتخاب می‌شوند؛ حتی رهبری هم به‌طریق مجلس خبرگان رهبری توسط مردم انتخاب می‌شوند و این قدرت سالم برای خدمتگزاری سالم به مملکت و کشورمان است.

* انتخابات شوراها را داریم که حدود یک سال و نیم به عقب افتاده است. با توجه به شرایط جنگی، وزارت کشور از نظر حقوقی، نه از نظر بحث الزام، بلکه از نظر حقوقی می‌گوید که انتخابات باید امسال برگزار شود؛ وگرنه جریان انتخابات مجلس در سال آینده به هم می‌ریزد. نظر شما چیست؟

بنابراین باید قبل از انتخابات مجلس، یا قانون اصلاح شود تا انتخابات مجلس و شوراهای شهر و روستان تجمیع شود، یا اینکه حتماً انتخابات شوراها قبل از انتخابات مجلس برگزار شود تا تداخل پیدا نکند و مشکلاتی به وجود نیاید کاملاً این صحبت درست است؛ چون بنده عضو کمیسیون ماده ۱۰ هستم. می‌دانید در کمیسیون ماده ۱۰، دو نماینده مجلس حضور دارند، یک نفر نماینده دادستان و یک نفر نماینده قوه قضائیه و همچنین معاون سیاسی نیز به‌عنوان نماینده وزیر کشور، رئیس کمیسیون هستند. بنده هم به‌عنوان نماینده احزاب ملی و یکی از دوستانم به‌عنوان نماینده احزاب استان در آنجا حضور داریم، می‌خواهم بگویم در آنجا نیز همین بحث‌ها مطرح شده و گاهی در حاشیه جلسات کمیسیون گفته می‌شود.

می‌دانید که انتخابات مجلس نمی‌تواند با انتخابات شوراها یکی شود، مگر اینکه قانون اصلاح شود. می‌دانید چرا؟ چون مجلس بر انتخابات شوراها نظارت می‌کند، ولی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس نظارت می‌کند.

بنابراین باید قبل از انتخابات مجلس، یا قانون اصلاح شود تا انتخابات مجلس و شوراهای شهر و روستان تجمیع شود، یا اینکه حتماً انتخابات شوراها قبل از انتخابات مجلس برگزار شود تا تداخل پیدا نکند و مشکلاتی به وجود نیاید.

*مشارکت مردم را چگونه می‌بینید و چگونه می‌توانیم با توجه به شرایط موجود آن را افزایش دهیم؟ از طرفی یک شائبه وجود دارد که گویا احزاب اصلاح‌طلب علاقه دارند انتخابات به تعویق بیفتد، به‌خاطر اینکه می‌گویند در این شرایط فعلاً رأی نخواهیم آورد. نظر خودتان را بفرمایید.

خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه به سؤال حضرت‌عالی پاسخ بدهم، باید ریشه‌یابی کنیم که علت پایین آمدن مشارکت در هر دوره انتخابات مجلس چه بوده است. این موضوع باید ریشه‌یابی شود.

*البته در انتخابات ریاست‌جمهوری، در دوره دوم مشارکت افزایش پیدا کرد.

آقای پزشکیان نباید اصرار کند که فلان آقا حتماً همیشه وزیر بماند یا فلان آقا حتما معاون رئیس‌جمهور شود؛ ایشان باید تجدیدنظری در کابینه بکنند و کابینه را ترمیم کنند من انتخابات مجلس را عرض می‌کنم. در خصوص انتخابات مجلس باید گفت متأسفانه شورای نگهبان عملکرد خوبی نداشت. از طرفی، علت دیگر پایین بودن مشارکت نیز این است که باید به معیشت مردم توجه شود. در حال حاضر وعده‌هایی که جناب آقای پزشکیان دادند، به‌خوبی تحقق پیدا نکرد؛ به‌خاطر اینکه جنگ پیش آمد.

الان مثلاً می‌بینیم که صحبت‌های جناب آقای پزشکیان در زمان تبلیغات را با صحبت‌های فعلی ایشان کنار هم بگذاریم. من در جلساتی که به‌عنوان رئیس خانه احزاب، شورای مرکزی را دعوت کردم، به ایشان هم گفتم که وعده های ایشان تحقق پیدا نکرده و مردم ناراحت هستند. شما حساب کنید در حال حاضر ، مثلاً یک فرهنگی که حداکثر ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و پنج، شش سر عائله دارد، چگونه می‌تواند در جامعه زندگی خود را اداره کند؟ از نظر معیشت و تورم، مردم در تنگنا هستند، لذا در وهله اول باید دولت به فکر مردم باشد و این تنگناها را رفع کند. تنگناها نیز تنگناهای معیشتی است.

این در شرایط است که مردم ما مردم بسیار خوبی هستند و مانند اوایل انقلاب که پای انقلاب و نظام بودند، همچنان پای نظام هستند، اما مسئولان ما باید حرکتی انجام دهند. این کارهای کوچکی که انجام می‌دهند، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت، زیرا باید به‌صورت اساسی جلوی تورم را بگیرند و به‌صورت اساسی جلوی گرانی را بگیرند. ما معیشت مردم را در اولویت اول خود قرار داده‌ایم و باید حرکتی انجام شود. بخصوص در حال حاضر بازنشسته‌ها چون حقوقشان خیلی پایین است، بسیار ناراحت هستند؛ مردم در معیشت ضعیف هستند و سرپرست خانواده نمی‌تواند زندگی را اداره کند.

از طرفی مجلس و دولت خوب عمل نکرده‌اند؛ بنابراین اگر دولت قوی کار می‌کرد و نظارت مجلس قوی بود، نباید تورم و گرانی تا این اندازه بالا می‌رفت.

وزرای فعلی و کسانی که اکنون سر کار هستند در حالیکه شاید از این قوی‌تر در جامعه داشته باشیم و آقای پزشکیان نباید اصرار کند که فلان آقا حتماً همیشه وزیر بماند یا فلان آقا حتما معاون رئیس‌جمهور شود. ایشان باید تجدیدنظری در کابینه بکنند و کابینه را ترمیم کنند و افراد قوی‌تری بیاورند که بتوانند کاردان‌تر و قوی‌تر باشند و مسائل را حل کنند.

*در خصوص لزوم برگزاری انتخابات شوراها توضیح دهید و اینکه چه کنیم تا مشارکت در انتخابات افزایش پیدا کند؟

شوراها در قانون اساسی آمده‌است و بحث اصول قانون اساسی است و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع اجرای آن‌ شود، زیرا باید قانون اساسی اجرا شود. منتها اگر این شوراها هم قوی‌تر عمل می‌کردند، شاید کمکی به مجلس هم می‌شد، لذا برای افزایش مشارکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا باید به معیشت مردم و بیشتر بحث تورم و گرانی را پایین بیاوریم، لذا هم دولت و هم مجلس، بله، باید کاری انجام دهند.

* آیا شما قبول دارید برخی اصلاح‌طلبان می‌خواهند انتخابات به تعویق بیفتد تا رأی بیاورند؟

بنده معتقدم هرکدام از این جریان‌ها، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، اگر وضعیت جامعه را به نفع خودشان نبینند، قطعاً به‌طریقی ترجیح می‌دهند زمان انتخابات به تعویق بیفتد. برخی اصلاح‌طلبان در حال حاضر معتقدند به‌خاطر اینکه رأی ندارند، شوراها نباید برگزار شود. برخی اصولگراها هم معتقدند چون اکنون قدرت در شوراها در اختیار اصولگراهاست، لذا نمی‌خواهند شهرداری تهران و شهرداری کلان‌شهرها را از دست بدهند و شورای شهر را هم از دست بدهند. یعنی اصولگراها نمی‌خواهند انتخابات برگزار شود و اصلاح‌طلبان نیز چون در جامعه پایگاه ندارند، فعلاً نمی‌خواهند انتخابات برگزار شود.

به عبارتی دیگر اصولگراها به‌خاطر اینکه قدرت را نمی‌خواهند از دست بدهند، چون شورای شهر و شهرداری تهران نیز در اختیار آن‌هاست، تمایلی به برگزاری ندارند. اصلاح‌طلبان هم وضعیت جامعه را می‌بینند و مردم در حال حاضر تمایلی به شرکت در انتخابات ندارند، لذا چون مشارکت پایین است و نمی‌خواهند انتخابات برگزار شود. پس هر دو جریان در این میان به‌دنبال این هستند که انتخابات به تعویق بیفتد.

*البته در روستاها و شهرهای کوچک وضعیت قطعا متفاوت است و مشارکت می تواند بالا باشد.

بله در شهرهای کوچک و روستاها، چون شرایط قومی و قبیله‌ای وجود دارد، مردم شرکت می‌کنند، اما در شهرهای بزرگ از جمله تهران مطمئن باشید انتخابات، حتی انتخابات شوراها در تهران هم بسیار ضعیف خواهد بود.

*در تهران انتخابات تناسبی برگزار خواهد شد

بسیاری از اصلاح‌طلبان و کاندیداهای آن‌ها به من مراجعه کردند و گفتند ما را در لیست مستقلین و اعتدال‌گرایان قرار دهید همین طور است در تهران قرار است انتخابات تناسبی برگزار شود و احزاب نیز پای کار هستند. حتی من شنیده‌ام و خبر دارم که اصلاح‌طلبان اصلاً لیست نداده‌اند. بسیاری از آن‌ها به ما مراجعه کردند و گفتند ما را در لیست جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان قرار دهید؛ چون می‌دانند رأی ندارند. یعنی حتی بسیاری از اصلاح‌طلبان و کاندیداهای آن‌ها به من مراجعه کردند و گفتند ما را در لیست مستقلین و اعتدال‌گرایان قرار دهید؛ به‌خاطر اینکه اصلاح‌طلبان تا این لحظه بنای ارائه لیست را نداشتند و ندارند.

*خودتان در جریان مستقلین، در انتخابات شوراها فهرست خواهید داد؟

ما در حال حاضر، مثلاً در همین انتخابات شوراها که قرار بود برگزار شود، حدود ۱۱ حزب داشتیم که امضا کرده بودند که لیست بدهیم.

* کمی به گذشته برگردیم لذا در خصوص مستقلین توضیح می‌فرمایید که اساساً چه شد که جریان سیاسی مستقلین و احزاب مربوط به آن شکل گرفتند؟

خدمت رهبری شهید هم رسیدیم و از ایشان کسب تکلیف کردیم؛ گفتیم می‌خواهیم جریانی راه بیندازیم، ایشان فرمودند، همان‌طور که در زمان امام، امام اجازه دادند اصلاح‌طلبان، مجمع روحانیون مبارز را راه‌اندازی کنند، شما هم بروید و این جریان را بیندازید بنده از مجلس پنجم بنیانگذار تفکر مستقلین و اعتدال‌گرایان در کشور هستم. در مجلس پنجم ۱۲۷ نماینده به‌عنوان اصولگرا حضور داشتند، ۱۰۸ نماینده هم به‌عنوان اصلاح‌طلب بودند و ما نیز حدود ۵۲ نماینده به‌عنوان مستقلین و اعتدال‌گرایان بودیم.

حتی خدمت رهبری شهید هم رسیدیم و از ایشان کسب تکلیف کردیم. گفتیم می‌خواهیم جریانی راه بیندازیم. ایشان فرمودند، همان‌طور که در زمان امام، امام اجازه دادند اصلاح‌طلبان، مجمع روحانیون مبارز را راه‌اندازی کنند، شما هم بروید و این جریان را بیندازید. ایشان به ما فرمودند که خیر دنیا و آخرت شما در این است که آزاد و مستقل باشید و همین باعث شد که از آن سال بنده مجوز حزب گرفتم.

الان مثلاً بعضی از مسئولان ما از این حرف‌ها می‌زنند و می‌گویند کشور دو جریان دارد؛ اصولگرا و اصلاح‌طلب. آخر مگر کشور دو جریان دارد؟ در زمان جنگ و دوران دفاع مقدس، اصولگرا و اصلاح‌طلب بودند و مستقلین نبودند؟ اکثر فرماندهان و مسئولان ما، بنده به‌عنوان یک شهید زنده و به‌عنوان کسی که ۲۱۰۷ روز سابقه حضور در منطقه عملیاتی جبهه را دارد، می‌خواهم خدمت شما عرض کنم که در دوران دفاع مقدس هم مستقلین پای کار بودند.

کشور سه جریان دارد؛ خانه احزاب سه‌جریانی است، مجلس سه‌جریانی است و جامعه را نباید دوقطبی کنیم اما الان بعضی از مسئولان ما، به‌خاطر اینکه این موضوع خوشایندنشان است، می‌آیند و می‌گویند کشور دو جریان دارد؛ اصولگرا و اصلاح‌طلب، درصورتی‌که این‌طور نیست، لذا باید گفت کشور سه جریان دارد. خانه احزاب سه‌جریانی است، مجلس سه‌جریانی است و جامعه را نباید دوقطبی کنیم.

*با وضعیت فعلی، یعنی شرایطی که در آن بحث میدان، آمادگی ملی و دیپلماسی، توأمان در کنار یکدیگر قرار دارند و در مقابل تهدیدات خارجی ایستادگی می‌کنیم تا ان‌شاءالله کشور از این شرایط خارج شود و به پیروزی لازم برسیم، توصیه شما برای پیروزی چیست؟ از سویی برای اینکه در میدان و دیپلماسی موفق‌تر شویم، بتوانیم حقوق خود را بیان و مطرح کنیم و حقمان را بگیریم، چه ابزارهایی باید داشته باشیم و چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

در چین حرف اول را حزب می‌زند، ولی در کشور ما حزب جایگاهی ندارد؛ به‌خاطر اینکه به آن بها نمی‌دهند. آنجا هشت حزب دارند، منتها حزب کمونیست حرف اول را می‌زند مسئولان باید آنچه را که در جامعه می‌گذرد و آنچه را که پشت پرده اتفاق می‌افتد، با کل مردم در میان بگذارند برای همین باید با احزاب و دبیران کل احزاب جلساتی برگزار کنند و سران قوا حتی اگر شده هر سه ماه یک‌بار، نظرات آن‌ها را بخواهند؛ درست است که در شرایط جنگی هستیم، اما باید نظرات را بخواهند.

ما اکنون به‌عنوان یک دبیرکل حزب، به‌عنوان رئیس یک جریان و به‌عنوان کسی که چند دوره رئیس خانه احزاب بوده و نماینده مجلس بوده‌ام، خودم نمی‌دانم جنگ می‌شود یا نمی‌شود؛ به‌خاطر اینکه اطلاعات جامعه را ندارم. واقعیت‌های جامعه را به ما نمی‌گویند. مسئولان ما باید به این موضوع توجه کنند و واقعیت‌ها را به مردم بگویند یا حداقل احزاب را محرم بدانند، با ما درد دل کنند و ما را در جریان بگذارند که چه کار کنند و بگویند آقا بیایید کمک کنید.

بعد هم لازم است رئیس‌جمهور محترم ملاقات‌های مردمی و ملاقات با احزاب را بیشتر کنند. ضمن آنکه می دانیم مساءل امنیتی وجود دارد اما لازم است سران قوا، مشکلات را با احزاب کشور هم در میان بگذارند.

من به چین رفته بودم. در چین حرف اول را حزب می‌زند، ولی در کشور ما حزب جایگاهی ندارد؛ به‌خاطر اینکه به آن بها نمی‌دهند. آنجا هشت حزب دارند، منتها حزب کمونیست حرف اول را می‌زند.

در عین حال لازم است بازرسی‌ها را در سطح کشور بیشتر کنند. یعنی آنچه اهمیت دارد، مفاسد است و باید دست فاسدین را کوتاه کنند و قطع کنند. در مملکت کسانی که به قول معروف دانه درشت هستند و فساد مالی داشته‌اند، باید زودتر با آن‌ها برخورد شود ف لذا مبارزه با فساد اولویت بعدی باشد.

*حضور شبانه مردم را چگونه ارزیابی می‌کنید که بیش از ۲۵۰ شب است در میدان حضور دارند؟

بله، بیش از ۲۵۰ شب است که مردم شب‌ها پای میدان هستند و می‌آیند و برای منافع ملی کشور ، به نفع رهبری، نظام، مذاکرات، جبهه و جنگ و دفاع مقدس شعار می‌دهند.وقتی مردم ما این‌قدر پای کار هستند، مسئولان ما هم باید آنچه را که در جامعه می‌گذرد، با مردم در میان بگذارند و آنها را در جریان قرار دهند و البته مصلحت نظام را نیز در نظر بگیرند، منتها دیدگاه‌های خودشان را هم در اختیار مردم قرار دهند. این در حالی است که در کنار مردم ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و قرارگاه خاتم به‌خوبی پای کار هستند.

* از اینکه در این گفتگو شرکت کردید از شما متشکرم

من هم از شما و دقت نظرتون در تنظیم مصاحبه تشکر می کنم.